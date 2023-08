Na pomoč Sloveniji po poplavah tudi zveza Nato

O zagotavljanju pomoči Sloveniji po uničujočih poplavah sta danes govorila slovenski premier Robert Golob in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki je ob tem izrazil solidarnost z našo državo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Nato bo Sloveniji za soočanje s posledicami ujme med drugim poslal helikopterje in bagre.

Pomoč Sloveniji po vremenski ujmi, ki je pred dnevi prizadela večji del države, so ponudile tudi članice Nata. O podpori pri odpravljanju posledic sta danes govorila premier Robert Golob in prvi mož Nata Jens Stoltenberg, ki je izrazil solidarnost zavezništva s Slovenijo in njenim prebivalstvom po uničujoči ujmi, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Stoltenberg je za odpravo posledic ujme omenil možne zmogljivosti v okviru Evroatlantskega centra za usklajevanje odzivanja na nesreče (EADRCC). Center je glavni mehanizem Nata za civilno odzivanje na izredne razmere v evroatlantskem prostoru.

Slovenija je prek omenjenega mehanizma že zaprosila za pomoč pri odpravljanju posledic ujme, zaprošena pomoč pa med drugim vključuje vojaške helikopterje in vojake za izvajanje nalog zaščite in reševanja.

Države so se nemudoma odzvale

Natov koordinacijski center EADRCC je na prošnjo Slovenije o njenih potrebah nemudoma obvestil vseh 31 zaveznic in 35 partneric, ki so se odzvale s takojšnjo podporo, vključno s "helikopterji, modularnimi mostovi, bagri in inženirskim strokovnim znanjem", so sporočili danes v Bruslju.

Španija je po prošnji za pomoč Sloveniji ponudila en težki helikopter CH-47 z do 25 člani osebja, vključno s posadko in podpornim osebjem. Zaveznice zagotavljajo pomoč tudi v okviru EU in dvostransko, so spomnili pri Natu, pri čemer so omenili Bolgarijo, Hrvaško, Nemčijo in Francijo. ZDA so v Ljubljano napotile osebje, ki bo ocenilo razmere in določilo nujne humanitarne potrebe, so dodali.

Golob: Helikopterje najbolj potrebujemo

Premier Golob se je zahvalil za vso podporo, še posebej v obliki težkih helikopterjev, ki so na poti v Slovenijo. Gre za nujno pomoč, ki jo Slovenija poleg težke inženirske opreme najbolj potrebuje, so pojasnili v Ljubljani.

Golob je Stoltenberga seznanil tudi z razsežnostmi škode, kakršne v novejši zgodovini Slovenije ne pomnimo. Obnova bo zahtevna in dolgotrajna, zato Slovenija računa na nadaljnjo podporo zavezništva, so dodali.

Nadaljnjo podporo so zagotovili tudi pri Natu. "Še naprej bomo tesno sodelovali z vami v prihodnjih dneh in tednih," so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani zavezništva.

Stoltenberg je prebivalcem Slovenije izrekel tudi "najgloblje sožalje zaradi izgube življenj in obsežnega opustošenja, ki so ga povzročile poplave".