V Slovenijo po ujmi na poti že pomoč iz tujine

EU je v nedeljo na prošnjo Slovenije, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, aktivirala mehanizem za civilno zaščito. Seznam s potrebami, ki sicer vključuje predvsem prošnje za težko mehanizacijo, so že posredovali državam članicam, je sporočil Lenarčič. Gre za mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest, med drugim montažne mostove.

Iz Nemčije in Francije je že na poti pomoč po ujmi, ki je te dni prizadela Slovenijo, je danes sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ob tem je širšo evropsko skupnost pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo. Pomoč Sloveniji so po navedbah generalnega sekretarja Nata zagotovile tudi članice zavezništva. V Slovenijo ob ujmi prihaja pomoč tudi iz Hrvaške. V Dolnjo Bistrico pri Lendavi je že v nedeljo priletel hrvaški vojaški helikopter.

"Po prošnji Slovenije za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito so takoj začele prihajati ponudbe težkih bagrov in inženirskih ekip v pomoč slovenskim kolegom pri odzivu na poplave," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Lenarčič.

Kot je dodal, je pomoč iz Nemčije in Francije že na poti, in se obema članicama zahvalil za hiter odziv. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo "sledilo še več ponudb" za pomoč. Celotno evropsko skupnost civilne zaščite je še pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo.

EU aktivirala mehanizem za civilno zaščito

Francija tako na prošnjo za pomoč Sloveniji pošilja dva bagra z inženirskimi enotami, Nemčija pa dva montažna mostova, dva bagra in ustrezno osebje, so sporočili danes v Bruslju.

EU je na prošnjo Slovenije zagnala tudi evropski opazovalni program Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji.

Slovenija za pomoč zaprosila prek mehanizma zveze Nato

Copernicus je doslej izdelal več zemljevidov prizadetih območij, na prizorišču pa je tudi uradnik za zvezo iz centra EU za usklajevanje nujnega odziva, so še pojasnili v Bruslju.

Slovenija je za pomoč pri odpravljanju posledic ujme zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče, zaprošena pomoč pa vključuje med drugim vojaške helikopterje in vojake za izvajanje nalog zaščite in reševanja.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes sporočil, da se je o poplavah po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Robertom Golobom. Kot je zapisal na omrežju X, so zaveznice "okrepile takojšnjo podporo, vključno s helikopterji, modularnimi mostovi in inženirskimi strokovnjaki". Stoltenberg je tudi izrekel sožalje prizadetim in solidarnost s Slovenijo.

V Slovenijo že prihaja tudi pomoč iz Hrvaške

V Slovenijo ob ujmi prihaja pomoč tudi iz Hrvaške. V Dolnjo Bistrico pri Lendavi je že v nedeljo priletel hrvaški vojaški helikopter, hrvaški Rdeči križ pa je v Slovenijo poslal skoraj 20 tisoč litrov pitne vode. Hrvaška Karitas bo zagotovila naprave za razvlaževanje, hrvaška gasilska zveza pa je ponudila pomoč slovenskim gasilcem.

Helikopter hrvaškega vojnega letalstva je skupaj z osmimi pripadniki hrvaške vojske v Slovenijo prispel v nedeljo dopoldne ter pomaga pri zajezitvi in utrditvi nasipov ob Muri.

Hrvaški Rdeči križ je Sloveniji pomagal na prošnjo slovenskega Rdečega križa. V petek je za prizadete v poplavah, ki so povzročile tudi težave z oskrbo pitne vode, daroval 9.072 litrov pitne vode. Novo donacijo vode so nato poslali še v soboto. Dodatnih 9.072 litrov vode so dostavili v skladišče Rdečega križa v Brežicah, od koder jih ta distribuira na prizadeta območja.

Kot so danes sporočili iz hrvaškega Rdečega križa, bodo prizadetim v poplavah glede na potrebe prebivalstva in po navodilih iz slovenskega Rdečega križa nudili pomoč tudi v prihodnje.

Hrvaška Karitas bo dostavila 25 naprav za razvlaževanje

Stanje v Sloveniji spremlja tudi hrvaška Karitas. Kot so pojasnili za STA, bodo dostavili 25 naprav za razvlaževanje. Dodali so, da so v stalnem stiku s slovensko karitas in da bodo v skladu z možnostmi in lastnimi sredstvi poskušali odgovoriti na potrebe prebivalstva v čim hitrejšem času in čim večjem številu.

"Verjamemo, da bomo v naslednjih dneh in tednih prejeli konkretna in jasna navodila mednarodne karitas ter dodatne usmeritve slovenske karitas glede trenutnih prioritet in potreb. Hrvaška Karitas je zelo solidarna s slovenskim prebivalstvom in si bo prizadevala z lastnimi sredstvi odgovoriti na čim več potreb in biti opora pri nujnem reševanju posledic poplav," so še dodali za STA.

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je pomoč poveljniku Gasilske zveze Slovenije Franciju Petku ponudil že v petek. Kot so sporočili s hrvaške gasilske zveze, se mu je Petek zahvalil za skrb in sporočil, da pomoč hrvaških gasilcev ni potrebna.

Hrvaški gasilci s slovenskimi kolegi tako trenutno sodelujejo le na obmejnih območjih, so pojasnili s hrvaške gasilske zveze za STA. Dodali so, da bodo še naprej spremljali stanje v Sloveniji in da je njihova pomoč še vedno na voljo.