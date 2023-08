Prizadetim v poplavam obljubil pomoč tudi Luka Dončić

"Fundacija Luke Dončića je pretresena zaradi katastrofalnih poplav, ki še naprej pustošijo po slovenskih krajih, uničujejo domove in zahtevajo življenja. V stiku smo z lokalnimi oblastmi z namenom, da podpremo njihova prizadevanja za pomoč, glede na razmere pa se bomo še naprej odzivali na njihove potrebe. Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem in prvim posredovalcem na terenu, ki tvegajo svoja življenja, da bi pomagali najbolj prizadetim. Vsi prebivalci Slovenije, ki so v poplavah izgubili domove in življenja, so v naših mislih in srcih," je fundacija zapisala na Instagramu.

Luka Dončić se trenutno v Ljubljani pripravlja s slovensko reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu. Njegova fundacija je v preteklosti pomagala že mnogim ustanovam v Sloveniji, zlasti za otroke, slovenski zvezdnik pa je maja letos ponudil pomoč tudi ob hudi tragediji v Beogradu.

Pomoč prizadetim v poplavam je v petek ponudil slovenski kolesarski as Matej Mohorič. Namenil jim bo denarni izkupiček od skupne zmage na dirki po Poljski.

This win on Tour de Pologne is for my country. 🇸🇮💔Will do all my best to help as much as i can. Stay safe.🫶🏼#sLOVEnia #mohopowerpedia pic.twitter.com/R02vt9K1Hu — Matej Mohoric Foundation (@mohofoundation) August 4, 2023

Oglasil se je tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki je po najhujši naravni ujmi v zgodovini države zapisal: "Dragi člani olimpijske športne družine, ob težkih trenutkih zadnjih dni, ko so nas prizadele katastrofalne poplave, nas veže še posebna skrb. Skrb za vse, ki so utrpeli veliko škodo in jim je onemogočeno normalno življenje ter tudi skrb za vse, ki nesebično nudijo pomoč prizadetim. Trenutna situacija zahteva hitro ukrepanje, enotnost in medsebojno pomoč. Odzvale so se že nekatere športne organizacije in lastniki športne infrastrukture, ki v okviru svojih zmožnosti nudijo različne oblike pomoči. Vsi, ki ste ob katastrofalnih dogodkih potrebni pomoči, nam to sporočite. Poskušali bomo pomagati po najboljših močeh."