Pri sanaciji nastale škode na Koroškem pomagali številni znani obrazi #foto

Naša ekipa si je danes ogledala razdejanje, ki so ga uničujoče poplave povzročile na Koroškem. V Črni na Koroškem so domačini, skupaj z gasilci, vojaki in prostovoljci zavihali rokave in se lotili čiščenja. Tam je bilo mogoče opaziti tudi številne znane obraze, kot sta mariborski nadškof Alojzij Cvikl in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ta si je ogledala tudi most, ki ga je na Prevaljah čez noč zgradil domači podjetnik Ambrož Duler iz podjetja Adteh.

Pri čiščenju škode na Koroškem so danes pomagali številni znani obrazi. Tam smo lahko med drugim opazili mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla, predsednico republike Natašo Pirc Musar, nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, prvaka stranke SDS Janeza Janšo in poslanca stranke SDS Branka Grimsa.

Kdo od znanih obrazov je pomagal pri čiščenju škode, poglejte v spodnji fotogaleriji:

Kakšno je stanje na Koroškem in kako je tam potekala sanacija, poglejte v spodnji fotogaleriji:

Med najbolj prizadetimi občinami Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem

Uničujoče poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele večji del Slovenije, so največje razdejanje povzročile prav na Koroškem. Med najbolj prizadetimi območji so občine Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Posledice si je danes ogledala tudi predsednica republike, ki se je srečala s tamkajšnjimi prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, civilne zaščite in gasilci ter po obisku dejala, da česa takšnega na lastne oči še ni videla. Pohvalila je delo vseh vključenih v pomoč in reševanje, izpostavila mednarodno pomoč in obsodila vlomilce, ki so že na delu.

Na Koroškem, kjer so od petka zgodaj zjutraj narasli vodotoki, zemeljski plazovi in nanosi uničili ogromno premoženja in infrastrukture ter ponekod tudi za dlje časa pretrgali prometne in druge komunikacijske poti, se sicer interventne nujne zadeve počasi umirjajo, aktivnosti pa zdaj prehajajo v zagotavljanje hrane in vode ter drugih nujnih materialnih potrebščin za prebivalstvo.

Zaradi zelo poškodovanih cest, uničenih mostov in druge infrastrukture je po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča veliko koordinacije s strokovnimi službami. Predvsem v Mežiški dolini je uničenih več mostov, v Mežici je pogojno prehoden le eden, preostalih sedem je uničenih. Podobno je na Prevaljah.

Kljub izboljšanju vremena je zemlja na Koroškem še zelo namočena, tudi pretoki vodotokov so še vedno veliki, prožijo se še vedno novi, tudi veliki plazovi. Pomoč na Koroško sicer prihaja z več smeri, pri odpravljanju posledic in utiranju prometnih poti pomagajo vojaki in gasilci tudi od drugod. Gorska reševalna zveza Slovenije je v ponedeljek končno uspela vzpostaviti stik z Gorsko reševalno službo Koroške. Ker so razmere apokaliptične, so organizirali ekipo 20 reševalcev iz različnih društev GRS po Sloveniji. S tremi helikopterji Slovenske vojske so danes zjutraj odleteli proti Koroški, kjer bodo ostali dva dni.