V zraku helikopterji iz tujine, tudi ukrajinski #vŽivo

Ključni poudarki

7.52 Pomoč za prizadete v poplavah zbirajo tudi Slovenci v Italiji

7.47 Po vremensko mirni noči nadaljevanje sanacije in dostopov, vode se umirjajo

8.46 Prek aplikacije Poplave 2023 pomoč prizadetim v ujmah ponudilo že več kot deset tisoč ljudi

Prek v soboto vzpostavljene aplikacije Poplave 2023 je od sobote popoldne pripravljenost pomagati izrazilo že več kot deset tisoč ljudi, številka pa raste iz minute v minuto. Trenutno uprava za zaščito in reševanje povprašuje zlasti po storitvah in materialu za popravilo objektov, cest in druge infrastrukture, je razvidno iz aplikacije.

Ob prijavi v aplikacijo ta uporabniku ponudi nabor storitev in materialnih dobrin, ki jih potrebujejo na v ujmi prizadetih območjih. Tako trenutno najbolj povprašujejo po izvajanju prevozov oseb in materiala, tudi z mehanizacijo in kamioni ter po traktorski pomoč. Prav tako potrebujejo pomoč pri izvajanju gradbenih in mehanskih del, izvajanju ali popravilih vodovodnih, električnih in plinskih inštalacij, montaži ogrevalnih teles.

Na seznamu storitev, po katerih povprašujejo, so še slikopleskarska dela, parketarstvo oziroma polaganje talnih oblog, zidarstvo, postavljanje montažnih sten, krovstvo, tesarstvo, fasaderstvo, mizarstvo, kovinarstvo, pa tudi ključavničarstvo in varovanje premoženja prizadetih območij ter storitev snemanja z dronom. Potrebe se pojavljajo po postavljanju WC kabin.

Pri gradbenih in mehanskih delih potrebujejo tako delavce kot vodje operative, tehnike in inženirje. Potrebujejo tudi strokovno pomoč geologov, strokovnjakov za oceno varnosti mostov.

Pomoč potrebujejo osebe s posebnimi potrebami, prav tako povprašujejo po pomoči na kmetiji.

Na prizadetih območjih potrebujejo material za gradnjo, gorivo, kmetijsko in gozdarsko opremo, stroje in orodja, zaščitno delovno opremo in material za pomoč kmetom. Ponudnik pomoči lahko material odda ali posodi.

Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina.

8.05 Na pomoč prihajajo tudi helikopterji iz tujine

Danes se bodo odpravljanju posledic katastrofalnih poplav pridružile štiri helikopterske posadke, in sicer španska, ukrajinska in dve avstrijski. Že v ponedeljek sta nad Črno letela dva madžarska helikopterja, ob Muri pa je pomagal hrvaški.

Foto: Policija

Pomoč za prizadete v vodni ujmi, ki je pretekli konec tedna prizadela Slovenijo, zbirajo tudi Slovenci v Italiji. Akcije zbiranja pomoči med drugim potekajo v občini Devin - Nabrežina in v Barkovljah, organizirajo pa jih tudi mediji in organizacije Slovencev v Italiji, piše Primorski dnevnik na svoji spletni strani.

Pred stavbo občine v Nabrežini bodo prostovoljci zbirali ustekleničeno vodo, pakirano hrano, čistila, plenice in higienske pripomočke, metle, krpe ter rokavice vsak dan do petka med 9. in 13. uro.

Občina Zgonik bo v sodelovanju s civilno zaščito prizadetim občinam v Sloveniji dostavila vodo in pripomočke, ki so jih zbrali lani v času požarov na Krasu.

Svojo akcijo organizira tudi Mladinski krožek Barkovlje, ki bo v več barih in knjižnicah na Tržaškem zbiral denar, ki ga bodo nakazali na račun Rdečega križa Slovenije. V barih na Proseku, v Nabrežini in na Opčinah bo sredstva mogoče darovati do sobote, v knjižnicah pa do petka.

Solidarnostno akcijo pripravljajo tudi mediji in organizacije Slovencev v Italiji, še piše Primorski dnevnik.

7.47 Po vremensko mirni noči nadaljevanje sanacije in dostopov, vode se umirjajo

Noč je minila brez vremenskih posebnosti, jutro je hladno, po nižinah je megla, poročajo meteorologi. Pretok velike večine rek po napovedih upada, kažejo zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj. V Pomurju se podtalnica in zaledne vode še niso umaknile, je pa po poročanju Radia Slovenija Mura spet v strugi in za več kot pol nižja, kot je bila.

Kljub umiritvi hidroloških razmer po državi še vedno težave povzročajo plazovi. V Koroški Beli je do 7. ure znova veljala evakuacija prebivalcev na najbolj izpostavljenem delu.

Nekateri deli na najhuje prizadetih območjih ostajajo težko dostopni. Pozno zvečer so uredili zasilni dostop do Luč prek Podvolovljeka, več hiš ostaja dostopnih le s helikopterjem, je še poročal radio.

Današnji dan bo tako ponovno minil v znamenju odpravljanja posledic po katastrofalni povodnji, tudi z vojsko, prav tako prihaja pomoč iz tujine.

Na terenu bodo številni prostovoljci. Prek posebne spletne aplikacije Poplave 2023, ki so jo vzpostavili v ponedeljek, je pomoč ponudilo že 8.767 ljudi, je razvidno z aplikacije.

Tudi danes bodo prizadeta območja obiskali predstavniki oblasti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes obiskala Koroško, ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa bo v spremstvu hrvaškega kolega obiskala Prekmurje.