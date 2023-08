Prizori, ki dajo misliti: kraji polni smeti, ljudje na ulice znosili svoje imetje #foto #video

Kupi smeti, ropotanje strojev, ulice polne takšnih in drugačnih stvari, ki so jih ljudje rešili in jih zdaj, ko je končno posijalo sonce, čistijo in sušijo pred hišami. Vsi so zagnani, polni optimizma pripovedujejo, da pri njih še ni tako hudo, da so jo dobro odnesli, ko jim je voda zalila le kletne prostore ali pa spodnje nadstropje stanovanjske hiše. Tistih, ki so prišli pomagat, pa je toliko, da ne vedo, kje bi še lahko poprijeli za delo. Večina hiš v Mostah pri Komendi je namreč že očiščenih, saj so prebivalci in vsi, ki so jim priskočili na pomoč, trdo poprijeli za delo.