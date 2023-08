Občina Kranj: Zgodi se lahko ekološka katastrofa neslutenih razsežnosti

Nedeljsko vremensko dogajanje je Kranju sicer večinoma prizaneslo, stanje na terenu pa se je zdaj umirilo. Prav tako se je ustavilo plazenje na področju Besnice, Pševega, Golnika in Javornika. Pristojne službe bodo začele sanirati škodo, so pojasnili na občini. Kranjski gasilci bodo zdaj pomagali v Škofji Loki.

Kot so danes sporočili iz Mestne občine Kranj, se pristojni bojijo večje poškodbe cevi, na katero je priključenih približno 25.000 ljudi, saj bi to povzročilo razlitje fekalnih voda v Savo. "V tem primeru bi se bilo nemogoče izogniti ekološki katastrofi - ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini," so opozorili.

Za mostom pri nekdanji Planiki se začne kanjon Zarica, ki je tako kot celotna Sava zaščiten kot naravna vrednota državnega pomena. "Vzdolž Save pa se nahajajo številna naselja, ki jim v primeru razlitja fekalnih voda v reko grozi onesnaženje," so izpostavili.

Kratkoročna sanacija obstoječe cevi po navedbah občine ne bi bila ustrezna rešitev, saj bi ob naslednji ujmi znova grozila usodna poškodba, ki bi vodila v ekološko katastrofo.

"Le tako se bomo izognili odtekanju fekalne vode iz cevi v Savo"

Kranjska občina je že lani pridobila gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bo treba namestiti tudi novo kanalizacijsko cev. Most, po katerem bo potekal dvosmerni motoriziran promet, bo ustrezno višji, zato bo ob deroči vodi, kot je nastala ob tokratni ujmi, težko dosegljiv.

"Vendar pa Mestna občina Kranj kratkoročno ne razpolaga s sredstvi za projekt in izvedbo nove kanalizacije, zato nujno potrebuje denarno pomoč države za preprečevanje škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta v celoti. Le tako se bomo izognili odtekanju fekalne vode iz cevi v Savo," so zapisali na občini.

Kot je poudaril župan Matjaž Rakovec, je voda kanalizacijsko cev na mostu pri nekdanji Planiki prešla prvič v zgodovini. "Če pride do onesnaženja, to ne bo posledica samo za Kranj, ampak za celotno Slovenijo in naprej čez mejo. Podnebne spremembe so neizprosne, njihove posledice grozljive. Kako se bo izšlo pri planiškem mostu ob naslednji ujmi, lahko samo ugibamo. Zadeve se je treba lotiti takoj, vendar pa pri tem nujno potrebujemo pomoč države," je dejal.

Od torka bo v Kranju na terenu posebna komisija

Gradbeno dovoljenje za nov most, na katerega bi namestili novo kanalizacijsko cev, že imajo, zato si po njegovih besedah želijo, da bi bil to eden prvih naslednjih projektov, ki se ga bodo lotili skupaj z državo.

Od torka bo v Kranju na terenu posebna komisija, ki bo ocenila poškodbe tudi na kanalizacijski cevi. Most bo do takrat zaprt, je Rakovec naknadno povedal v izjavi za medije. Kot je pojasnil, je v igri ideja, da bi še pred gradnjo načrtovanega mostu, ki bo namenjen vozilom, pešcem in kolesarjem, postavili most, ki bi nosil le kanalizacijsko cev.

Zaradi posledic naravne nesreče lahko prebivalci na obvodnih nižje ležečih predelih Kranja do preklica brezplačno parkirajo na parkiriščih Huje, Čebelica in Sejmišče. Občina je prav tako omogočila prednostno brezplačno dostavo in odvoz zabojnikov za kosovne odpadke po ujmi.