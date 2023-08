Tina Maze ob žalostnih posnetkih Črne na Koroškem: Verjamem, da je enotnost močnejša kot kadarkoli prej

"Kaj je zadelo Slovenijo? Poplave v zadnjih nekaj dneh so pustile Črno na Koroškem v ruševinah, kot še nikoli prej. Osnovna infrastruktura (voda, elektrika, glavne ceste) je izbrisana, veliko hiš in podjetij poplavljenih. Slovenija je močna in si znamo pomagati! Iskrena hvala vsem, domačinom, gasilcem, vojakom in drugim, ki so na mestu in skrbijo za ljudi. Trenutno še ne moremo iti pomagat (ker so ceste še vedno zaprte), lahko pa začnemo zbirati sredstva za obnovo tistega, kar je bilo izgubljeno, ter podarimo upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo," je na družbenem omrežju Instagram zapisala 40-letnica in v angleškem jeziku dodala, da verjame, da je duh "njene" Črne nezlomljen, enotnost pa močnejša, kot je bila kadarkoli prej.