Težki dnevi za Slovenijo: kaj prinaša nov teden?

Zadnji pas padavin je zapustil naše kraje in razmere se počasi umirjajo. Vremenska in hidrološka napoved sta nekoliko bolj optimistični. Ponedeljek bo delno jasen s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija, čez dan se bo ogrelo do nekje 23 stopinj Celzija. Ob suhem vremenu se bo nadaljevalo odpravljanje posledic poplav, vzpostavljanje cestnih povezav, čiščenje naplavin in urejanje električnih povezav. Pod okriljem vlade bo zaživela posebna aplikacija za pomoč prizadetim v poplavah.