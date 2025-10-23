Putinova skrb vzbujajoča poteza po propadlem srečanju s Trumpom #video

Potem ko je v sredo dokončno v vodo padlo napovedano srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Budimpešti, kjer naj bi govorila o mirovnem načrtu za Ukrajino, je zadnji sodeloval pri preizkusu pripravljenosti ruskih strateških jedrskih sil, so sporočili iz Kremlja. Ob tem so objavili videoposnetek, ki prikazuje izstrelitev medcelinske balistične rakete Jars s kozmodroma Pleseck na severu Rusije.

"Danes izvajamo načrtovano – želim poudariti, načrtovano – vajo poveljevanja in nadzora jedrskih sil," je ruski predsednik Vladimir Putin dejal na videokonferenčnem klicu z najvišjimi ruskimi vojaškimi poveljniki.

Ruski predsednik Vladimir Putin je spremljal preizkus pripravljenosti ruskih strateških jedrskih sil. Foto: Reuters Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so vaje vključevale vse tri komponente jedrske triade: kopensko, morsko in zračno.

Videoposnetki, ki jih je delila državna vojaška televizija Zvezda, so prikazali izstrelitev medcelinske balistične rakete Jars s kozmodroma Pleseck na severu Rusije in balistične rakete Sineva, izstreljene z jedrske podmornice Brjansk v Barentsovem morju.

Ruski strateški bombnik Tupoljev 95MS Foto: Gulliverimage Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so bombniki dolgega dosega Tu-95MS izstrelili tudi manevrirne rakete.

Moskva: Dosegli smo vse cilje

Kasneje so iz Kremlja sporočili, da so na vaji preizkusili tako pripravljenost vojaških sistemov poveljevanja kot nadzora ter operativne sposobnosti osebja, in dodali, da so bili vsi cilji vaje doseženi.

Rusija izvaja rutinske vaje za pripravljenost kot del svojega jedrskega odvračanja. Med podobno vajo oktobra lani je Putin dejal, da ruski jedrski arzenal "omogoča doseganje strateških ciljev odvračanja ter ohranjanje jedrske paritete in ravnovesja moči po vsem svetu".

Nič novega, da Rusija rožlja z jedrskim orožjem v napetih trenutkih

Da je ruska vaja sovpadla s propadom mirovnih pogajanj med Trumpom in Putinom, ne preseneča, čeprav v Kremlju poudarjajo, da je šlo za načrtovan preizkus.

Spomnimo, da je Putin posodobil rusko jedrsko doktrino, po kateri lahko država sproži jedrski odziv na konvencionalni napad nejedrske države, pri katerem sodeluje druga jedrska sila, le dva dneva po tem, ko je takratni ameriški predsednik Joe Biden dal Ukrajini dovoljenje za napade na cilje globoko v Rusiji z orožjem ameriške izdelave.

Jedrski sporazum poteče februarja 2026

V sredo je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov omenil mednarodno pogodbo START, ki je začela veljati leta 2011 in v kateri sta se ZDA in Rusija zavezali k omejitvi svojih arzenalov jedrskega orožja.

V skladu s pogodbo sta imeli obe državi sedem let časa, da izpolnita določene omejitve glede števila nameščenega jedrskega orožja medcelinskega dosega. Pogodba naj bi potekla februarja 2026.

"Če ZDA zavrnejo predlog novega sporazuma START, bo na področju omejevanja jedrskega orožja nastala popolna praznina in jedrska grožnja bo začela naraščati," je po poročanju državne tiskovne agencije RIA Novosti dejal Rjabkov. "Rusija mora biti prepričana o vzdržnosti ameriške administracije pri opuščanju sovražne drže," je po poročanju medijev še dejal Rjabkov.