V ruskem nočnem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je po zadnjih podatkih umrlo najmanj šest ljudi. Vrstijo se obsodbe iz Evrope, Azerbajdžan pa je na pogovor poklical ruskega veleposlanika v državi, ker je bilo v napadih v Kijevu poškodovano tudi azerbajdžansko veleposlaništvo.

Pregled dneva:



15.25 Število mrtvih v ruskem napadu na Kijev narašča, vrstijo se odzivi iz Evrope

14.13 Poljska namerava odpreti mejna prehoda z Belorusijo

13.41 Rusija naj bi za proizvodnjo dronov zaposlila 12 tisoč Severnih Korejcev

11.32 Po ukrajinskem napadu na ruski naftni terminal poročajo o škodi in ranjenih

8.57 V obsežnem ruskem napadu na Kijev več mrtvih in ranjenih

Ukrajinsko notranje ministrstvo je sporočilo, da se je število smrtnih žrtev ruskega obstreljevanja prestolnice povzpelo na šest. Enako število žrtev je potrdil tudi vodja mestne uprave Timur Tkačenko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

No photo can capture what Kyiv went through last night.



Almost five hours of nonstop explosions — here’s what it looked like. pic.twitter.com/Tr1NcTd9HR — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 14, 2025

V napadih je bilo poškodovano tudi azerbajdžansko veleposlaništvo, ki so ga zadeli ostanki balistične rakete iskander, zato je Azerbajdžan na pogovore poklical ruskega veleposlanika. Po navedbah azerbajdžanskega zunanjega ministrstva je bil uničen del poslopja veleposlaništva, na širšem območju pa je bilo poškodovanih več stavb in avtomobilov.

Kijev Foto: Reuters

Napade je na omrežju X obsodila predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Grozljivi prizori v Kijevu po nenehnem in neselektivnem bombardiranju stanovanjskih območij. Še več nedolžnih ljudi je bilo prisiljenih plačati najvišjo ceno za rusko nezakonito vojno," je zapisala predsednica in dodala, da Evropski parlament ne bo sprejel normalizacije agresije in bo še naprej stal ob strani ukrajinskemu ljudstvu v njegovem boju za svobodo.

Kritičen je bil tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius, ki je dejal, da ruski napadi kažejo "prezir do človeštva" in kršijo mednarodno pravo. "Zelo jasno je, da si (Vladimir) Putin prizadeva narediti zimo za Ukrajino čim neznosnejšo, uničiti moralo in zlomiti odpor ukrajinskega ljudstva. Pri tem mu ne uspeva," je dejal na srečanju z več evropskimi kolegi.

Že pred tem je kmalu po napadu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da je bila glavna tarča napada Kijev, a so ruske sile ciljale tudi širšo regijo prestolnice ter regije Sumi, Harkov in Odesa. "To je bil nameren napad, katerega cilj je bil povzročiti čim večjo škodo ljudem in civilni infrastrukturi," je zatrdil in dodal, da je Rusija v napadu uporabila 430 dronov in 18 raket.

Po navedbah ukrajinske premierke Julije Sviridenko je Rusija v Kijevu zadela 30 stanovanjskih stavb. Po njenih besedah je Rusija namenoma ciljala domove, bolnišnice, objekte za oskrbo z energijo in civilno infrastrukturo. V nekaterih delih mesta so zabeležili izpade elektrike. Župan Vitalij Kličko je sporočil, da je bil poškodovan del ogrevalnega omrežja, zaradi česar so ponekod začasno ostali brez ogrevanja.

Rusija je z droni danes napadla tudi lokalno tržnico v kraju Čornomorsk na jugu regije Odesa. Po podatkih oblasti v regiji sta bili v napadu ubiti dve osebi, deset, vključno z otrokom, jih je bilo poškodovanih.

Poljska namerava v ponedeljek odpreti dva mejna prehoda z Belorusijo, ki ju je septembra zaprla v odgovor na skupne vojaške vaje svoje vzhodne sosede in Rusije ter vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor, so v četrtek zvečer sporočili z notranjega ministrstva v Varšavi. Po navedbah ministrstva bodo v ponedeljek odprli mejna prehoda v krajih Bobrowniki in Kuznica Bialostocka. Prek prvega bodo lahko prehajala tako osebna vozila kot v Evropi registrirani tovornjaki, prek drugega pa samo osebna vozila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnili so, da so pri sprejetju te odločitve upoštevali potrebe podjetnikov, prevoznikov in čezmejnih delavcev. "Načrtovano (ponovno odprtje) je namenjeno ponovni vzpostavitvi pretoka ljudi in blaga," so navedli. V luči rusko-beloruskih vojaških vaj ter incidentov z droni oz. baloni sta podobne ukrepe kot Poljska med drugim sprejeli tudi Latvija in Litva. Litovski mejni prehodi z Belorusijo bodo predvidoma ostali zaprti do konca tega meseca.

Rusija namerava do konca letošnjega leta pripeljati 12 tisoč severnokorejskih delavcev za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov šahed v ruskem Tatarstanu. Ponoči je Rusija znova napadla Kijev, pri čemer so po poročanju ukrajinskega portala Kyiv Independent umrli najmanj štirje ljudje, več kot 20 je ranjenih. Nad celotno državo naj bi ruske sile izstrelile več kot 400 dronov in 18 raket. V nekaterih delih prestolnice so začasno ostali brez elektrike in ogrevanja. Ukrajinska vojska je danes napadla ruski naftni terminal v črnomorskem pristaniškem mestu Novorosijsk.

Rusija namerava do konca letošnjega leta pripeljati 12 tisoč severnokorejskih delavcev za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov šahed v ruskem Tatarstanu, je danes na Telegramu sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna služba GUR.

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev so podrobnosti glede dogovora konec oktobra obravnavali ruski uradniki in predstavniki severnokorejskega podjetja Jihyang Technology Trade Company. Za proizvodnjo dronov naj bi bili severnokorejski delavci plačani 2,5 dolarja na uro, delali pa naj bi vsaj 12 ur na dan, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Rusija in Severna Koreja sta od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 poglobili medsebojne vezi. Junija lani sta podpisali pogodbo o strateškem partnerstvu, ki med drugim vključuje vzajemno pomoč v primeru agresije zoper njuni državi.

Pjongjang je v Rusijo napotil tudi na tisoče vojakov, ki so med drugim Moskvi pomagali izriniti ukrajinske sile iz ruske regije Kursk. Ti vojaki zdaj v omenjeni regiji pomagajo pri odstranjevanju min, je danes po poročanju tiskovne agencije Reuters sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ukrajinska vojska je danes napadla ruski naftni terminal v črnomorskem pristaniškem mestu Novorosijsk, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Regionalne oblasti so potrdile, da je bilo poleg rafinerije v napadu med drugim poškodovanih več stavb, poročajo tudi o ranjenih.

Po besedah guvernerja krasnodarske regije Venjamina Kondratjeva je bila v napadu z droni poškodovana rafinerija, kjer je izbruhnil požar, pa tudi več objektov ob obali in zasidrana ladja. Trije člani posadke so bili ranjeni. Ostanki drona so padli tudi na štiri stanovanjske stavbe in dve hiši, pri čemer je bil ranjen moški.

Guten Morgen do přístav Novorosijsk 🇷🇺 Místní PVO #lach na chuj 🔥 Teď je správný čas jim to zkontrolovat 👌👌 pic.twitter.com/kVwV4ChCHS — tomy007 🇨🇿🇺🇦 (@PolednikTomas) November 14, 2025

V mestu so razglasili izredne razmere in postavili zasilna zavetišča, je povedal župan Andrej Kravčenko. Na družbenih omrežjih so zakrožili videoposnetki eksplozije in požara v povezavi z napadom. Pristanišče Novorosijsk ob obali Črnega morja je bistvenega pomena za izvoz ruske nafte.

Rusko ministrstvo za obrambo je danes sporočilo, da so nad ruskim ozemljem in zasedenim polotokom Krim prestregli in uničili 216 ukrajinskih dronov, od tega 66 nad krasnodarsko regijo.

Ukrajinska zračna obramba je do danes zjutraj zabeležila več kot 430 ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki in 18 napadov z raketami, še navaja dpa.

Rusija v luči prihajajoče zime že tedne stopnjuje bombardiranje ukrajinske energetske infrastrukture in železniškega omrežja, Ukrajina pa že več mesecev krepi napade na rusko naftno industrijo, ki je ključna za financiranje več kot tri leta in pol trajajoče ruske agresije.

Kyiv Independent ob sklicevanju na uradne vire poroča, da so v napadu življenje izgubili najmanj štirje ljudje, najmanj 25 je bilo ranjenih, od katerih so jih devet hospitalizirali.

Pred tem so reševalne službe sporočile, da je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi ter da so iz požarov, ki jih je povzročil napad, in napadenih objektov rešili več kot 40 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V nekaterih delih mesta so zabeležili izpade elektrike. Župan Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da je bil poškodovan tudi del ogrevalnega omrežja, zaradi česar so ponekod začasno ostali brez ogrevanja.

Predsednik Volodimir Zelenski je pozneje na omrežju X sporočil, da je bila glavna tarča napada Kijev, a da so ruske sile ciljale tudi širšo regijo prestolnice ter regije Sumi, Harkov in Odesa. "To je bil namerni napad, katerega cilj je bil povzročiti čim večjo škodo ljudem in civilni infrastrukturi," je zatrdil in dodal, da je Rusija v napadu uporabila 430 dronov in 18 raket.

Foto: Reuters

Po njegovih besedah je bilo samo v Kijevu poškodovanih več deset stanovanjskih stavb, kot tudi azerbajdžansko veleposlaništvo, ki da so ga zadeli ostanki balistične rakete Iskander.

Vnovič je poudaril, da mora mednarodna skupnost rusko agresijo ustaviti s sankcijami. Zopet je pozval tudi h krepitvi ukrajinskih obrambnih zmogljivosti.

Foto: Reuters