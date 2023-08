Skrita nevarnost: kaj morate vedeti pred čiščenjem posledic poplav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odpravljanje posledic poplav ni brez tveganj za zdravje, opozarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Poplavna voda in umazanija, ki jo je prinesla s seboj, je lahko močno onesnažena, na poplavljenih območjih pa so lahko prisotni tudi trdni delci, s katerimi se lahko vsi, ki čistijo lastne prostore oziroma pomagajo ljudem v stiski, poškodujejo. Kaj svetuje NIJZ?

Poplavljena območja naj zaradi povečanega tveganja morebitnih okužb čistijo le zdrave osebe, še posebej pa se sodelovanje pri čiščenju odsvetuje ranljivejšim skupinam oseb, kot so otroci, nosečnice, (starejše) osebe z več kroničnimi boleznimi, poudarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Ker je poplavna voda lahko onesnažena tako mikrobiološko kot fekalno, na poplavljenih območjih, kjer poteka čiščenje, pa so lahko prisotni tudi trdni delci, na primer steklo, kovine ali les, s katerimi se ob čiščenju lahko poškodujemo, je izredno pomembna uporaba ustrezne zaščitne opreme.

Uporaba zaščitne opreme je skoraj nujna

NIJZ priporoča, naj osebe, ki sodelujejo pri čiščenju, uporabljajo vsaj gumijaste škornje, gumene rokavice, po možnosti tudi zaščitni plašč, pri čiščenju notranjih prostorov pa je zaradi morebitne plesnivosti pomembna tudi dodatna zaščita, kot so maska FFP3 in zaščitna očala.

Osebe, ki sodelujejo pri čiščenju naplavin, prostorov in poplavljenih površin, naj pred začetkom dela oziroma pred vključitvijo v čistilne akcije preverijo, ali so polno cepljene proti tetanusu. Če je od zadnjega cepljenja minilo več kot deset let, naj zaščito obnovijo z odmerkom cepiva, priporoča NIJZ.

Za drugi stadij čiščenja, ko se bo treba lotiti zaprtih prostorov, ki so bili dlje časa pod vodo in zaradi tega obstaja večja verjetnost, da se je v njih razvila potencialno škodljiva plesen, NIJZ svetuje intenzivno prezračevanje.

Po čistilni akciji

Poudarjajo še, da si je treba po koncu čiščenja temeljito umiti roke, po možnosti uporabiti tudi razkužilo, pa čeprav so osebe, ki so sodelovale pri čiščenju, nosile zaščitne rokavice.

Če pride poplavna voda v stik z odprto rano, je treba rano sprati s čisto, pitno vodo, okolico rane razkužiti, nato pa pokriti s sterilno obvezo. Oseba, ki ji je med čiščenjem poplavna voda po nesreči zašla v usta, naj si jih izpere z večjo količino pitne vode, še svetujejo pri NIJZ.