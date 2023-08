Na poplavljenih območjih so lastniki hiš in objektov začeli ugotavljati, da imajo svoje premoženje strahovito podzavarovano – v primeru poplav so stavbe povprečno zavarovane le za okoli deset tisoč evrov. Iz naših pogovorov z zavarovanci izhaja, da se za tako nizko vsoto večinoma niso zavestno odločili sami, ampak je bil to "del paketa". Kako se bodo na to odzvali, smo vprašali tako zavarovalnice kot vlado. Na odgovore še čakamo.

Posledice poplav, ki so pretekli konec tedna prizadele Slovenijo, so grozljive. Pod vodo sta bili skoraj dve tretjini Slovenije. Po ocenah premierja Roberta Goloba bo škoda zagotovo presegla pol milijarde evrov.

Ljudje, ki jih je prizadel srd narave, so se tolažili, da so vsaj zavarovani in da jim bodo škodo vsaj delno lahko povrnile zavarovalnice. A danes jih je doletela kruta resničnost – agenti, ki so začeli popisovati škodo na terenu, so jim pojasnjevali, da bodo zavarovalnino prejeli le, če so imeli svoje hiše zavarovane za primer "poplav in meteorne vode".

Glede na običajne splošne pogoje zavarovanja se "vremenski dogodek", ki je v petek, soboto in tudi nedeljo prizadel Slovenijo, ne more jemati kot "vihar", kjer bi bila zavarovalna vsota enaka npr. uničenju objekta zaradi požara. Šlo je namreč za "poplavljanje stalnih voda – potokov in rek" oz. poplavljanje "zaradi utrganega oblaka" ali "naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh (hudourniki)". To pa je posebna postavka v zavarovalnih policah.

Kot kaže, je bila večina v poplavah poškodovanih objektov podzavarovana za primer poplav. Foto: STA

Na tri glavne slovenske zavarovalnice – Triglav, Generali in Sava – smo naslovili vprašanje, kako se bodo odzvale na problem, da je dejanska škoda precej višja, medtem ko so ljudje menili, da so zavarovani za takšne primere, v resnici pa niso. Zanimalo nas je tudi, kakšna je povprečna zavarovalna vsota na zavarovanca za primer poplav. Na odgovore še čakamo.

Prav tako še čakamo na odziv vlade, od koder smo že dobili neuradne namige, da se težave zavedajo in jo obravnavajo.

Podobne neuradne odzive smo dobili tudi iz zavarovalniških krogov. Zagotovo bo veliko ljudi razočaranih, priznavajo.

Po drugi strani pa ti viri pojasnjujejo, da zavarovalnice že vrsto let opozarjajo ljudi, naj bodo pozorni, kakšna zavarovanja sklepajo. Tudi na nevarnosti poplav so že večkrat opozarjali, vendar je ravno ta postavka ena prvih, kjer zavarovanci običajno iščejo prihranke za znižanje premij.