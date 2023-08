Grozovite izpovedi domačinov, ki so izgubili vse #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zaselku Strmec, le nekaj kilometrov nižje od Luč, se je domačinom podrl svet. Vse, česar ni odnesla deroča reka Savinja, je pod seboj pokopalo več plazov. Kot pravijo tamkajšnji prebivalci, je čudež, da so vsi preživeli. Kako so opisali občutke po grozovitih poplavah, si poglejte v zgornjem posnetku.

Številni med njimi so s solzami v očeh opisovali grozovite prizore, ki so jih povzročili nedavne uničujoče poplave in zemeljski plazovi.

Hudo podhlajeno žensko rešili po sedmih urah

"Mama je ostala ujeta v hiši in nismo mogli narediti ničesar," je dogajanje opisal eden izmed domačinov, čigar mamo je zasul plaz. Hudo podhlajeno so jo rešili šele po sedmih urah.

Kako močna je narava, povedo tudi besede drugega domačina, ki ga je voda "zalila" v lastni dnevni sobi.

"Najbolj srečni smo bili, ko smo videli, da se je nebo zjasnilo, in ko so nas prišli rešit," pa je razmere opisala domačinka, ki se je pred poplavami in plazovi zatekla na podstrešje hiše.