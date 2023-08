"Podpora prihaja od povsod. Nekdo si trga od ust, da potem da drugemu" #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Iskreno povedano, ne vemo, kje bi se lotili dela. Nekih finančnih zagotovil nimamo, škode je za okoli milijon evrov. Smo na slabšem, kot smo bili prej. Zadnja štiri leta smo prosili za pomoč, lani septembra smo se potem vselili v nove prostore, zdaj nam je te prostore in vse avtomobile uničilo. Vozila so bila v garažah, voda pa je vse splaknila ven. Tole nam je ostalo," pove predsednik Gorske reševalne službe Kamnik Jernej Lanišek in pokaže kolege, ki čistijo in prebirajo opremo.

Kamniški gorski reševalci so zadnjih nekaj dni v prvih vrstah požrtvovalno reševali življenja, pri tem pa tudi sami ostali brez vsega. Kamniška Bistrica jim je uničila nove prostore, kamor so se vselili septembra lani, in poškodovala službena vozila.

Nekaj opreme jim je uspelo rešiti, večina pa je uničena. Reševalna oprema potrebuje določene certifikate in mora biti v dobrem stanju. Foto: Ana Kovač

"Ob dveh zjutraj se je začelo, v 20 minutah je bilo tam toliko vode, da ni bilo mogoče storiti ničesar. Jez na Kamniški Bistrici se je zamašil, reka pa se je razlila in zadela objekt GRS Kamnik. Enako težavo ima GRS Prevalje, tudi njim je vse odneslo," je povedal Lanišek, a ob tem dodal, da je največji izziv to, da so napol operativni.

"Mi smo zdaj vseskozi pomagali, imeli smo polno evakuacij iz Kamniške Bistrice in nedostopnih območij. Tri dni sem bil tukaj po 16 ur, a tega smo vajeni. To bo že šlo, bolj žalostno je, da bi bili radi čim prej operativni, pa vemo, da bo minilo še leto dni, preden se spet postavimo na noge," je pojasnil predsednik GRS Prevalje.

Stali smo pred stavbo in nismo vedeli, kje bi se lotili dela, pripoveduje predsednik GRS Kamnik. Foto: Ana Kovač

"Podpora prihaja od povsod, a to je, ko si eden od ust trga, da potem da drugemu," pravi Lanišek. Zdaj bodo počasi začeli sanacijo, pri tem pa upajo na finančno pomoč države.

Če bi tudi sami želeli pomagati GRS Kamnik, lahko to storite z nakazilom denarnih sredstev na njihov TRR:



Društvo Gorska Reševalna Služba Kamnik

SI56 0231 1026 1122 215

Po slabem letu dni so kamniški gorski reševalci ostali brez novih prostorov in avtomobilov, saj jim je razbesnela Kamniška Bistrica uničila skoraj vse. Foto: Ana Kovač