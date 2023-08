Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je v imenu Slovenije zahvalila hrvaškemu kolegu Gordanu Grliću Radmanu za doslej ponujeno pomoč. "Hvala hrvaški vladi in hrvaškemu narodu za to solidarnost, za izjemno nesebično pomoč. Hrvaška je bila prva, ki je prav v tem delu z vojaškim helikopterjem nudila tisto nujno pomoč, da je uspelo ljudem preprečiti poplavljanje reke Mure. Katastrofa bi lahko bila bistveno večja," je dejala v izjavi za medije v Dolnji Bistrici v Občini Črenšovci, kjer je Mura v soboto popoldne prebila nasip, hrvaški helikopter pa je nato pomagal pri prevozu betonskih blokov, s katerimi so popravili nasip.

Fajonova je dodala, da je na poti že nova hrvaška pomoč 17 vojakov in gradbenih strojev za odpravljanje posledic poplav. "Hrvaška res kaže izjemno solidarnost," je dejala in spomnila, da je tudi Slovenija pred leti takoj priskočila na pomoč Hrvaški, ko je to prizadel uničujoč potres. "Tu se kaže to dobro sosedstvo in evropska solidarnost," je dodala.

Foto: STA Kot je dejala, je ministre držav EU in zveze Nato danes obvestila, kaj vse Slovenija še potrebuje. "Gre predvsem za težke vojaške helikopterje, vojaške pomožne mostove, naprave za čiščenje in sušenje prostorov. V nadaljevanju bo Slovenija to mednarodno pomoč še kako potrebovala," je navedla.

Hrvaški zunanji minister Grlić Radman je izrekel sožalje družinam žrtev "naravne nesreče brez primere v zgodovini Slovenije". "To so situacije, ko je seveda nujna solidarnost. In kdo bo to prej razumel kot neposredni sosed," je dejal. "Hrvaška je takoj priskočila pomoč, saj je pred tremi leti sama izkusila močan potres. Takrat nam je Slovenija prva pomagala in dobrota se vrača," je dodal.

Pojasnil je, da so pripravljeni pomagati tudi hrvaške avtoceste, gasilci in humanitarne organizacije. "Hrvaška vlada je ponudila tudi lansirni most v dolžini do 40 metrov. Videli smo, da so porušeni tudi mostovi in mislim, da je v tem trenutku najpomembnejše povezovanje, da bi ljudje lahko prehajali z ene strani reke na drugo. Inženirska enota hrvaške vojske je sposobna v zelo kratkem času postaviti takšen most in mislim, da je obrambno ministrstvo že v pogovorih s kolegi na slovenski strani, kje bi ga bilo treba postaviti. Most je pomemben, je simbol življenja, je simbol povezovanja," je dejal.

Foto: STA Za pomoč se mu je zahvalil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. "Ljudje, ki živimo v tem delu Slovenije, pogosto pravimo, da Mura ne razdvaja, ampak povezuje. Povezuje tudi v nesreči," je dejal. "Na vladi Slovenije pa je, da poskušamo z evropskimi skladi čim prej zagotovili sredstva, s katerimi bomo pokrili nastalo škodo, in da gremo nasproti ljudem, in to hitro in učinkovito," je dodal.

Višino nastale škode po besedah ministrice Fajon še ocenjujejo. "Po prvih ocenah lahko govorimo že o več milijardni škodi, kar bo Slovenijo zagotovo postavilo v pozicijo, da ne bo dovolj samo solidarnostni mehanizem EU," je dejala in pojasnila, da na vladi preučujejo možnosti pridobitve sredstev še iz drugih virov.

Ministrica se je prav tako zahvalila vsem ljudem na terenu, ki so pomagali pri soočanju s poplavami in plazovi. "Brez njih bi bila škoda bistveno večja in tu se pokaže tista srčnost, človečnost in humanost, ki jo Slovenci premoremo," je dejala.