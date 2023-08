Od prihodu v Mozirje iz smeri Letuša se pri prvem krožišču prav nič ne zdi, da gre za mesto, ki je bilo med huje prizadetimi v katastrofalnih poplavah. Pri drugem krožišču je mogoče celo še opaziti gručo pohodnikov, ki se najverjetneje odpravljajo na bližnjo planoto Golte. Ko prečkamo tretje krožišče in nadaljujemo pot proti Nazarjem, pa je že jasno − ti kraji so prejšnji konec tedna doživljali sodni dan.

V Zgornjo Savinjsko dolino in iz nje se je danes valil nepregleden konvoj vozil. Gasilske enote, civilna zaščita, vojska, traktorji, vlečni tovornjaki, ki so odvažali poplavljene avtomobile, pa seveda tudi ogromno prostovoljcev iz celotne Slovenije. Pot do Mozirja od izhodišča, to je avtocestni priključek Šentrupert, je zaradi zapore ceste pri Letušu, obvoz je bil urejen skozi Šmartno ob Paki in Gorenje, trajala skoraj eno uro oziroma več kot trikrat dlje kot v normalnih razmerah.

Tik pred prihodom v Mozirje iz smeri Letuša na dejstvo, da se je zgodilo nekaj grozovitega, opozarja ta avtomobil. Foto: Matic Tomšič

Večji del Mozirja je bil v petek in soboto zaradi izjemno narasle reke Savinje in lokalnih hudournikov pod vodo. Ta je ob poplavljanju številnih hiš in drugih objektov med drugim tako rekoč povsem uničila park cvetja Mozirski gaj in opustošila urejeno sprehajalno pot ob Savinji.

V Športni dvorani Mozirje je ena od central za zbiranje nujne pomoči za prizadete v poplavah v Zgornji Savinjski dolini, akcijo zbiranja osnovnih življenjskih potrebščin koordinirata Rdeči križ Slovenije in Karitas. Trenutno najbolj potrebujejo ustekleničeno vodo (in druge brezalkoholne pijače), hrano z daljšim rokom trajanja in hrano za živali, mleko za dojenčke, plenice (in plenice za odrasle), higienske pripomočke, čistila, pripomočke za čiščenje.



Poplavljenost Mozirja in bližnjih Lok v petek, 4. avgusta Foto: Gasilci Mozirje



Zbrane izdelke tako rekoč sproti, prostovoljcev je precej, odvažajo v višje ležeče kraje, ponje prihaja tudi helikopter Slovenske vojske. Vozi jih v Luče in Solčavo, kraja, ki sta bila dolgo tako rekoč odrezana od sveta. Zdaj so zasilno pot do obeh vzpostavile interventne službe, vendar je njena uporaba namenjena izključno pomoči in sanaciji stanja. "Civilna" vozila do krajev še vedno nimajo dostopa.

Nazarje so prizorišče katastrofe. Takoj po prihodu v kraj naletimo na krpanje obcestne bankine, ki jo je odnesla voda. Podjetje BSH Nazarje sanira škodo, ki bo po njegovih napovedih ogromna in bo najverjetneje znašala več deset milijonov evrov. Proizvodnjo je poplavilo v celoti, do strojev se šele prebijajo. Na udaru podivjane Savinje so bila tudi druga manjša podjetja.

Glavna cesta skozi Nazarje daje vtis, kot da je po kraju divjal tornado. Tako rekoč nikamor ni mogoče pogledati, ne da bi uzrli poplavno škodo. Nekateri imajo vrtove prekrite s pol metra debelo plastjo mulja in druge umazanije. Na drugi strani ceste praznijo trgovino, skozi katero je v petek drla Savinja. Ponekod obale preprosto ni več, reka jo je vzela s seboj.

Na Ljubnem ob Savinji, v poplavah eni najbolj prizadetih slovenskih občin, pri čiščenju in sanaciji nastale škode pomaga ogromno prostovoljcev. Pri vstopu v Ljubno je bilo ob glavni cesti parkiranih vsaj sto, če ne kar dvesto vozil z registrskimi oznakami iz celotne Slovenije. Ena največjih težav, s katerimi se trenutno soočajo interventne službe in prostovoljci v Ljubnem, je pojavljanje zemeljskih plazov.

Plazovi po besedah domačinov ogrožajo tako rekoč vsak kvadratni centimeter Ljubnega, na udaru pa so tako hiše domačinov kot civilna infrastruktura. Zaradi poplav in njihovih posledic je bilo na Ljubnem ob Savinji do zdaj sicer uničenih najmanj pet hiš, še nekaj pa jih trenutno ni primernih za bivanje.

Razdejanje na Ljubnem ob Savinji in okolici Foto: STA

Gibanje po Ljubnem ob Savinji je za vse, ki niso prostovoljci, gasilci, civilna zaščita ali pripadniki katere od drugih interventnih služb, trenutno otežkočeno, saj je tako rekoč nemogoče, da ne bi bili v skoraj vsakem trenutku napoti vozilu na nujni vožnji, najsi bo to gasilski tovornjak, avtovleka ali pa celo helikopter Slovenske vojske, ki je moral po besedah domačina danes dopoldne pri kraju Juvanje posredovati pri nujnem prevozu ponesrečenca v bolnišnico.

Zaradi poplav jo je močno skupila tudi industrijska cona Ljubno ob Savinji. V celoti je uničena proizvodnja v družbi KLS Ljubno. "Voda se je umaknila, a še vedno smo brez vsega; brez elektrike, vode, komprimiranega zraka. Vsa proizvodnja je uničena. Ni nam jasno, kaj nas čaka," je za Finance v ponedeljek dejal ustanovitelj in solastnik podjetja Bogomir Strašek. Ocenil je, da bo proizvodnja obstala za vsaj nekaj mesecev.

Industrijska cona Ljubno ob Savinji po in pred poplavo:

Foto: Matic Tomšič / Google Zemljevidi