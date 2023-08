"Povsod bomo morali postrgati, če bomo hoteli to škodo sanirati. Potreben bo rebalans že letošnjega proračuna in že letos bo treba zagotoviti več sto milijonov evrov. V pripravi je tudi proračun za leto 2024 in tudi tam bomo morali prioritete obrniti, vmes pa se truditi, da dobimo čim več pomoči iz tujine," je poudaril Golob.

"Bodimo realni, pri tako visoki škodi, kdorkoli danes daje nerealne obljube, da bo stvari uredil kar tako in še bolj hitro, dela škodo državi. Pozivam vse k zavedanju teže te katastrofe in da s prioritetami damo prednost tistim, ki si ne morejo pomagati sami. Ni ne prostora ne časa za kupčkanje, ne med ministrstvi, še manj med politiki," je dodal.

Golob napovedal nadomestne gradnje za tiste, ki so izgubili domovanja

Na torkovi seji vlade bo po premierjevih napovedih na mizi paket, s katerim bodo prizadetim lahko pomagali neposredno, vključno z nadomestnimi gradnjami za tiste, ki so izgubili domovanja. Občine bi v ta namen priskrbele zemljišča in jih komunalno opremile, država pa bi postavila tipske montažne objekte in jih dali na razpolago prizadetim družinam.

To naj bi se zgodilo v nekaj mesecih, takšno pomoč države pa bodo omogočili s spremembo zakonodaje. "Ljudem želimo že danes pokazati rešitev," je dejal predsednik vlade in dodal, da se časa za ukrepanje ne sme šteti v mesecih in letih, ampak v dnevih in tednih.

Razumeti je, da bodo v ta namen dodatno spremenili zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Predlog njegovih sprememb glede proračunskih predplačil občinam, ki jih prizadenejo ujme, je vlada sprejela že v soboto, DZ naj bi ga obravnaval v sredo.

Ministri bodo po Golobovih besedah razpravljali tudi o danes že predstavljenih ukrepih za pomoč gospodarstvu in o korakih za obnovo javne infrastrukture. STA