Slovenija utrpela najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, ceste ponekod še vedno zaprte

Poškodovani so predvsem cestna in energetska infrastruktura ter več sto objektov za bivanje. Vlada se je sestala na izredni seji, na kateri je sprejela spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. S tem namerava pospešiti dodelitev finančnih sredstev prizadetim občinam še pred ocenami končne škode. Vlada je prebivalcem na prizadetih območjih prek Rdečega križa in Karitasa namenila tudi deset milijonov evrov humanitarne pomoči.

Pristojni so izdali tudi odredbo, ki bo omogočila odprtje trgovin z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo tudi ob nedeljah in praznikih. Vladne seje se je udeležil tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, vlada pa je potrdila, da bo Slovenija zaprosila za pomoč iz evropskega solidarnostnega sklada. Pomoč so ponudile sosednje Hrvaška, Madžarska in Avstrija ter nekatere druge države, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zagotovila mobilizacijo pomoči, ko bo to potrebno.

Več krajev med drugim Črna na Koroškem še vedno odrezanih od sveta

Po katastrofalnih poplavah so razmere trenutno najhujše na Koroškem, zlasti v Mežiški dolini, in Zgornji Savinjski dolini. Več krajev in zaselkov po državi je še vedno odrezanih od sveta, do Črne na Koroškem se je sredi dneva ob pomoči Slovenske vojske uspelo prebiti prvim reševalnim enotam. V Ljubnem je narasla Savinja odnesla štiri hiše, v Mozirju vlada razdejanje, s Solčavo pa so uspeli vzpostaviti povezavo. Grozijo tudi zemeljski plazovi, tako so evakuirali prebivalce v Koroški Beli in okolici Slovenj Gradca, tudi v Velenju in na Škofjeloškem, kjer sta se Sori umaknili v strugo, povzročajo težave zemeljski plazovi.

Ponekod je začelo primanjkovati pitne vode, hrane, goriva in opreme, ki jih bodo dostavljali tudi s helikopterji; po zraku izvajajo tudi nekatere evakuacije. Poškodovane je ogromno infrastrukture, zaprte so številne ceste, porušeni ali poškodovani mostovi, zato bo prednostna naloga ocena stanja ter nato obnova. V Posavju in na Dolenjskem se črni scenarij kljub poplavljanju Save in Krke ni uresničil, imajo pa težave s podtalnico. V Podravju so posledice ujme pod nadzorom, enako velja za Severno Primorsko, kjer so na najbolj poškodovanih območjih začeli odpravljati posledice.

Količina padavin se bo počasi zmanjševala

Meteorološke napovedi kažejo, da se bo količina padavin počasi zmanjševala, agencija za okolje je opozorilo znižala na rumeno stopnjo. Številne reke ostajajo razlite, a se razmere ne poslabšujejo več tako drastično, je na novinarski konferenci pojasnil hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Hidrološke razmere so se začele umirjati z izjemo spodnje Save, kjer je v zadnjih urah gladina že začela upadati, ter sotočja Krke in Save. V nedeljo popoldne se obetajo nevihte, ki pa po napovedih meteorologov naj ne bi prinesle večjih dodatnih količin dežja. V noči na ponedeljek se bo ozračje nato umirilo, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa kaže na sočno in stabilno vreme. Nuklearna elektrarna Krško je po petkovi razglasitvi nenormalnega dogodka zaradi visokega pretoka in prekomerno narasle Save preklicala stopnjo te nevarnosti.

Zaradi poplav so številne ceste na Severno primorskem, Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in v Osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo. Vozniki naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljenih območjih ali na zaprtih cestah.

V soboto zvečer stekel železniški promet na progi med Ljubljano in Jesenicami

Slovenske železnice (SŽ) postopoma odpravljajo težave, ki so jih poplave povzročile v železniškem prometu. V soboto zvečer je tako vnovič stekel železniški promet na progi Ljubljana Vižmarje-Jesenice, so sporočili iz SŽ.

Že pred tem so odprli proge Anhovo-Grahovo, Rimske Toplice-Celje in Celje-Zidani Most. Zaprta pa je še železniška proga Litija-Sava. Nadomestni prevoz na tej progi poteka z vlakom na progi Ljubljana-Trebnje-Sevnica, so v SŽ pojasnili za STA.

Kot so še pojasnili na SŽ, so neurja na nekaterih delih železniške infrastrukture povzročila veliko škode.

Pirc Musarjeva izpostavlja enotnost politike

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na novinarski konferenci po seji sveta za nacionalno varnost ob tokratni ujmi dejala, da podatki pričajo o strahoviti razsežnosti katastrofe. Izpostavila je enotnost politike, ki sporoča državljanom, da niso sami in da bo država naredila vse, kar lahko. Pomagala pa bo tudi mednarodna skupnost, je dejala. Obiskala je tudi prizadeta območja v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji in Braslovče.

Predstavnika opozicije, predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin, sta po seji sveta za nacionalno varnost pozvala k enotnosti in prenosu dodatnih sredstev na občine, ki najbolje poznajo svoja območja. Janša je še dejal, da je na seji sveta prevladalo prepričanje, da je treba stopiti skupaj in preprečiti nadaljnje škodljive posledice poplav.