Janša: Narave ni mogoče prelisičiti z zapisovanjem členov v zakone in ustavo

"Slovenije je enotna, nihče ne bo ostal sam in združili bomo moči v tej pomoči," je dejal vodja opozicije. Foto: STA

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi po seji sveta za nacionalno varnost dejal, da je na njem prevladalo prepričanje, da je treba stopiti skupaj in preprečiti nadaljnje škodljive posledice poplav. S predsednikom NSi Matejem Toninom sta pozvala k enotnosti in prenosu dodatnih sredstev na občine, ki najbolje poznajo svoja območja.

Janša poplave razume kot primeren trenutek, da se v interventni zakon vključi vse ukrepe, ki bodo omogočali preventivno ravnanje pri urbanističnem načrtovanju poselitve prostora, gradnjo protipoplavnih objektov in pospešitev birokratskih postopkov. Kot primer je navedel še nezgrajeno hidroelektrarno Mokrice, ki bi z načrtovanimi protipoplavnimi dodatki velik del občine Brežice obvarovala pred poplavami.

Pozval je k enotnemu nastopu tako, da naj državna in lokalne oblasti ne mislijo, da je mogoče naravo prelisičiti z zapisovanjem členov v zakone in ustavo. Prepričan je, da Slovenijo čaka določena prerazporeditev pristojnosti za vzdrževanje vodotokov na raven občin, ki morajo za to dobiti tudi sredstva.

Janša: Ni potrebe, da bi morale biti za spopad z ujmami razglašene izredne razmere

Povzel je, da so vladi predlagali, naj v interventni zakon, ki naj bi ga sprejemali naslednji teden, vključi tudi ukrepe za pomoč kmetijstvu, pri čemer bodo poslanci SDS konstruktivno sodelovali.

Ob tem meni, da ni potrebe, da bi morale biti za spopad z ujmami razglašene izredne razmere, saj je poveljnik Civilne zaščite RS že aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ob tem je kot robustnega pohvalil sistem zaščite in reševanja, ki da se je doslej že večkrat izkazal. Za pomoč je čestital tudi Slovenski vojski in policiji, ki sta pomagali s tehniko in svojim najbolj izkušenim kadrom, ter županom prizadetih območij. Šlo je za zrel odziv tako odgovornih služb kot velike večine prebivalstva, je menil Janša.

Prebivalce je ob prihajajoči sanaciji pozval k pomoči pri čiščenju stanovanjskih in gospodarskih objektov, saj da je škoda zaradi poplav največja v zgodovini Slovenije, temu primerno večji bodo tudi sanacijski napori.

Tonin menil, da so se kot zelo učinkovite izkazale predvsem občine

Tudi Tonin je pozval k enotnemu nastopu in pomoči drug drugemu. Ob tem se mu zdi ključno, da se država pripravi na tovrstne izzive v prihodnosti, saj podobnim naravnim nesrečam po njegovem mnenju ne bo konca. Pozval je k snovanju sistema zavarovanja nepremičnin, dostopnega za posameznike, zlasti za najranljivejše, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti.

Tonin je še menil, da so se kot zelo učinkovite izkazale predvsem občine, ki najbolje poznajo svoja območja in svoje težave, zato bodo v stranki predlagali, da naj država čim več svojih sredstev prenese nanje. Tako bi kar najbolj pospešili obnovo in rekonstrukcijo infrastrukture, je prepričan.

Slovenija se namreč spopada s posledicami obilnih padavin v zadnjih dveh dneh, ki so povzročile poplave in sprožile številne plazove. Velik del države je še vedno pod vodo, nekateri deli so odrezani od sveta, porušena je cestna infrastruktura, ponekod je onemogočen javni promet. Črno na Koroškem še danes oskrbujejo iz zraka.