Slovenija je dobila novega junaka. Preberite njegovo zgodbo.

"Ob pozivu nisem bil doma, ko pa sem prišel do Mengša, sem takoj odšel do gasilskega doma, ki je že bil pod vodo," po poročanju 24ur.com pripoveduje Zajc. Med intervencijo je dobil fotografije svojega doma, ki ga je v tem času preplavila voda. Domačim je naročil, naj se umaknejo na varno v višje nadstropje in poskrbijo za lastno varnost, sam pa odhitel reševat druga življenja.

Njegov dom, v katerem živi z ženo in osnovnošolskima otrokoma, je zdaj povsem uničen in poln blata: "Vse, kar smo 20 let vlagali v dom, je uničeno. Vse, kar lahko primeš, dokumenti, oblačila, elektronika. Uničene so vse slike, vsi spomini."

Poleg tega se je prevrnila tudi cisterna s kurilnim oljem, zato se je vsa voda premešala z gorivom in je zdaj vse prepojeno z vonjem po nafti, po pisanju 24ur.com pripoveduje Zajc.

Če bi želeli pomagati gasilcu Sandiju Zajcu iz Mengša, lahko sredstva nakažete na TRR SI56 6100 0002 0196 038 PGD Mengeš, Zavrti 2, 1234 Mengeš (koda CHAR, namen: donacija Sandi Zajc).