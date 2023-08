Hidrolog razkril, kaj prinaša noč: Upajmo, da bodo nasipi zdržali #video

"V prvem delu noči se bodo še pojavljali nalivi v osrednji, vzhodni in južni Sloveniji. Ob močnejših nalivih, ki lahko za krajši čas zastanejo na določenem območju, so mogoča razlivanja hudourniških rek in potokov, ki bodo prispevali dodatno vodo večjim rekam. Predvidevamo, da se bodo hidrološke razmere začele umirjati v soboto čez dan, popoldan, proti večeru in v noči na nedeljo," je na novinarski konferenci o tem, kaj prinaša noč, povedal hidrolog Janez Polajnar. Številne reke bodo ponoči še narasle, med njimi tudi Mura, Polajnar upa, da bodo protipolavni nasipi zdržali.

Ljudje s strahom pričakujejo, kaj prinaša noč. Padavine se namreč spet krepijo in se bodo razširile nad vso državo, poroča agencija za okolje (Arso).

❗ Padavine se ponovno krepijo. Trenutno močneje dežuje predvsem v zahodni polovici države, ponoči pa se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije.



❗ Zvečer in ponoči se bodo krajevno še pojavljali dolgotrajni nalivi. pic.twitter.com/acY4gP0dmU — ARSO vreme (@meteoSI) August 4, 2023

Visokovodne razmere se z zdaj prizadetih območij po besedah hidrologa Janeza Polajnarja selijo v srednje in spodnje dele rečnih strug. "Najbolj bo to občutno v okolici Save, ki je že dosegla rekordni pretok. Ta bo ponoči in jutri zjutraj potoval proti hrvaški meji, kjer prav tako pričakujemo rekorden pretok, okoli 3.800 kubičnih metrov na sekundo, nekaj podobnega, kot je bilo leta 2010."

Reka Savinja danes zvečer v srednjem in spodnjem toku še ne bo upadla, upadati bo začela jutri zjutraj. Še nekoliko bo ponoči narasla tudi Mura: "Njen pretok bo okoli 1.300 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da Mura pride do roba protipoplavnih nasipov. Upajmo, da bodo nasipi ponoči in jutri zjutraj zdržali."

🔴Pretok Savinje v spodnjem toku se je ustalil pri okoli 1500 m3/s. Skupaj s Savo, ki ima na sotočju s Savinjo okoli 2300 m3/s, se bo poplavni val čez noč pomikal proti Hrvaški❗️🌊 — ARSO vode (@ARSO_VODE) August 4, 2023

"Reka Drava naj k sreči ponoči ne bi več naraščala. Iz Avstrije so namreč sporočili, da bodo nekoliko zmanjšali dotok v Slovenijo," je še pojasnil Polajnar.

Medtem se močnejše nevihte pojavljajo tudi nad Jadranom in v notranjosti Hrvaške. Nevihtni oblak sicer sega tudi nad Slovenijo.