Osupljiv posnetek reševanje ženske, ki ga je objavil tudi britanski Sky News #video

V naselju Poljana na Koroškem so iz avtomobila rešili žensko, ki se je znašla v težavah. Video dramatičnega reševanja je objavil tudi britanski Sky News .

Posnetek reševanja je prvi objavila Koroška čveka na profilu na Facebooku. "Gospo smo, hvala bogu, iz avtomobila rešili z vrvjo, ker sva bila po naključju v bližini dva plezalca in sva imela opremo v avtu. Gospa je na varnem, presrečna, da je preživela to grozo," je dogajanje opisal lastnik posnetka in eden od rešiteljev Jasmin Bajrektarevič.

"Mislim, da smo bili vsi malo v šoku. Gospa je kričala iz avtomobila na pomoč in mi smo hitro ukrepali, saj smo ugotovili, da gasilci ne morejo do nas," je pojasnil.