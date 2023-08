Ponekod zmanjkuje ustekleničene vode

Potem ko so številne kraje po Sloveniji prizadele obsežne poplave, so bili nekateri trgovci prisiljeni zapreti določene poslovalnice, vsi pa poročajo tudi o povečanem povpraševanju po ustekleničeni vodi. Te ponekod zmanjkuje, a se jo trudijo dodatno dostavljati, pri čemer je to zaradi stanja na cestah oteženo, so pojasnili.

Kot so navedli v Mercatorju, so v nekaterih krajih po Sloveniji, ki so jih prizadele poplave, njihove trgovine trenutno zaprte. Ponekod, kjer obratujejo, pa kupci kupujejo večje količine vode v plastenkah. Kjer pa je vode zmanjkalo, jo prednostno in pospešeno dovažajo, so zatrdili. "Prizadevamo si, kjer je to le mogoče, ohranjati oskrbo ljudi in se iz ure v uro prilagajamo razmeram glede na dostopnost trgovin," so dodali.

Zaprte so tudi štiri Sparove poslovalnice, in sicer v Vojniku, Mozirju, Trzinu in Ravnah na Koroškem. V Sparu Slovenija so ob tem poudarili, da imajo ustekleničeno vodo povečini še na zalogi. Tudi v tem podjetju se trudijo zagotavljati oskrbo ter se prilagajati trenutnim razmeram, hkrati pa pomagati na najbolj ogroženih območjih. "Žal prihaja do motenj v dobavi, ki so posledica izrednih vremenskih razmer, zato pozivamo vse, da si v tem trenutku stojimo ob strani," so še zapisali.

V Hoferju zaprtja trgovin niso omenili, so pa potrdili, da zaradi povečanega povpraševanja v določenih njihovih poslovalnicah prihaja do težav z zalogo ustekleničene vode. "Po svojih najboljših močeh se trudimo, da je dobavna veriga v danih razmerah čim manj motena in trgovine zalagamo z ustreznimi količinami izdelkov, kjer seveda lahko do njih dostopamo, in hkrati poskrbimo tudi za varnost svojih voznikov," so izpostavili. Ob tem so opozorili, da prodajajo zgolj količine, primerne za gospodinjstva, in kupce pozvali, naj kupujejo le toliko, kolikor res potrebujejo, in tako dostop omogočijo tudi drugim.

Prav tako so povečano povpraševanje po ustekleničeni vodi v svojih trgovinah v prizadetih krajih potrdili v Lidlu Slovenija. Tako kot preostali trgovci se trudijo manjkajoče izdelke čim prej dostaviti, je pa zaradi stanja na cestah dostava otežena, so opisali razmere. "Ker moramo v teh razmerah nujno poskrbeti za varnost svojih zaposlenih, so naše ekipe zmanjšane," so dodali in kupce zaprosili za razumevanje.

"Na območjih, kjer imamo poplave, se je pojavilo povečano povpraševanje po vodi. Naše poslovalnice so dobro založene in imamo vseskozi vodo na zalogi, kar gre v veliki meri zahvala visoki odzivnosti naših slovenskih dobaviteljev, ki so nam dobavili dodatne količine še tekom današnjega dneva," pa so na povpraševanje STA odgovorili v podjetju Jagros, ki upravlja Trgovine Jager.