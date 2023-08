Vlada danes o tem, kako pospešiti sanacijo po povodnji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že letos bo treba po Golobovih besedah najti več sto milijonov evrov za sanacijo po katastrofi, enako pri spremembah proračuna za 2024, ki so že v pripravi. Foto: STA

Vlada bo danes obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi katastrofalne povodnji v zadnjih dneh, in paket nujnih ukrepov za izvedbo sanacije. Po napovedih premierja Roberta Goloba bo poleg ukrepov za pomoč podjetjem in za obnovo osnovne infrastrukture na mizi tudi pomoč prizadetim ljudem.

Škoda po katastrofalni povodnji bo dosegla več milijard evrov, je v večernih informativnih oddajah v ponedeljek povedal Golob. Samo za prvo intervencijo bo država po njegovih napovedih namenila preko 100 milijonov evrov.

Pomoč ljudem in podjetjem

Vlada se bo v luči izjemnih razsežnosti naravne nesreče danes posvetila novemu paketu ukrepov. Poleg ukrepov za pomoč številnim prizadetim podjetjem in za obnovo osnovne infrastrukture bo po Golobovih napovedih z zakonskimi spremembami zagotovila tudi neposredno pomoč ljudem v obliki nadomestnih gradenj za prizadete družine, pri čemer bo sodelovala z občinami.

Nujen bo rebalans proračuna

Na mizi naj bi bilo tudi vprašanje drugega rebalansa letošnjega proračuna. Že letos bo namreč treba po Golobovih besedah najti več sto milijonov evrov za sanacijo po katastrofi, enako pri spremembah proračuna za 2024, ki so že v pripravi.

Za učinkovito sanacijo bo treba po navedbah predsednika vlade "narediti vse in postrgati povsod, kjer se bo dalo", ter dobiti čim več sredstev iz evropskih skladov in pomoči iz tujine. Vlada bo tako predvidoma obravnavala tudi pomoč iz solidarnostnega sklada in ostalih evropskih mehanizmov.

Golob računa tudi na mednarodno pomoč

Premier verjame, da bo mogoče sanacijo tudi z mednarodno pomočjo izvesti učinkovito in hitro, da se tako okrepi zaupanje ljudi. Pomoč v mehanizaciji, opremi in kadrih je že napovedala vrsta držav, zelo verjetno se bo ta skupina še povečala. V sredo na obisk v Slovenijo prihaja tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Vlada pa bo danes, tako Golob, obravnavala tudi predlog, da se ponedeljek 14. avgust razglasi za dela prost dan, zato da se prizadetim in prostovoljcem v duhu solidarnosti omogoči pomoč pri odpravljanju posledic naravne nesreče.