Šarec napovedal ustrezne zakonske podlage za hitrejše ukrepanje po neurjih

Vlada se je na današnji 60. redni tedenski seji seznanila s tem, kakšne so razmere po hudih neurjih, ki so Slovenijo prizadele v minulih dneh. V skladu z napovedjo predsednika vlade Roberta Goloba je bil sprejet tudi sklep, da vlada v najkrajšem času pripravi ustrezne zakonske podlage, ki bodo omogočile hitrejše ukrepanje in izvedbo postopkov za sanacijo škode po neurjih.

Konference po seji vlade sta se udeležila minister za obrambo Marjan Šarec in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Pomembno je, da se čim prej sestanejo in najdejo rešitve

Šarec je poudaril, da intervencijska dela po neurjih potekajo hitro in učinkovito, nekoliko dolgotrajnejši pa so sanacijski postopki, zato so se danes dogovorili, da se bodo ministrstva v naslednjih dneh sestala in ugotovila, kako rešiti situacijo, da zadeve ne bi trajale predolgo.

"Pomembno je, kot je naročil tudi predsednik vlade, da se čim prej sestanemo in najdemo rešitve, da ljudje ne bi predolgo čakali," je pojasnil.

Srečko Šestan pa je opozoril, da se nam takšno nestabilno ali celo nevarno vreme obeta vse do sobote zvečer. "Ponovno pozivam vse, naj bodo pozorni na te dogodke in naj kljub naši lepi naravi ne odhajajo vanjo kar tako. Za lastno varnost smo namreč odgovorni sami, kar nam narekuje tudi zakon, ki pa tu ni pomemben, pomembna so človeška življenja," je povedal.

In dodal, da je na nevarnost dogodkov, ki nas spremljajo v teh dneh, opozoril večkrat, kar se je pokazalo tudi včeraj s smrtno žrtvijo.

O nastalih intervencijskih stroških bo odločala vlada

Na novinarsko vprašanje, kakšne so prve ocene intervencijskih stroškov po neurjih v zadnjih dneh, je Šestan odgovoril, da se je rok za sporočanje stroškov pri neurjih prejšnji teden iztekel v sredo, a se vse prizadete občine še niso javile, zato so na upravi rok podaljšali do petka. Nato bodo zaključili s pripravo gradiva za vlado, ki bo odločala o intervencijskih stroških. Napovedal je tudi začetek popisovanja oziroma ocenjevanja škode, ki ga bodo izvedle občinske komisije.

Minister Marjan Šarec pa je vse župane in poveljnike civilnih zaščit pozval, da naj se, če opazijo, da so njihove ekipe utrujene ali da jim je zmanjkalo ljudi ali opreme, nemudoma obrnejo na upravo za zaščito in reševanje: "Pri nas je na voljo vse, tudi slovenska vojska. Občine za zdaj še niso prosile Slovenske vojske za pomoč, razen v Cerknem. Ne oklevajte, kajti vi poznate svoje potrebe, in če te potrebe izrazite, je Slovenska vojska pripravljena."