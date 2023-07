Grozljivo pričevanje Hrvata: Stemnilo se je, videti je bilo kot armagedon. Mesto je bilo neprepoznavno. #video

"Mesto je bilo neprepoznavno," je za Siol.net povedal urednik hrvaškega tehnološkega portala Portofon Krunoslav Ćosić. "Medijski posnetki so razkrivali polomljene veje in izruvana drevesa, a največ nesnage je povzročil veter, ki je prevračal zabojnike z odpadki, katerih vsebina se je razsula po vsem mestu, odnašal oglasne panoje, strehe, pravzaprav vse, kar se mu je znašlo na poti. Nekateri podvozi v najožjem mestnem jedru so bili spet poplavljeni, dodatno zmedo v prometu pa so povzročili pretrgani tramvajski vodi, ki so popolnoma ustavili ves mestni promet," je posledice hudega neurja opisal Ćosić. Danes je v Zagrebu posijalo sonce in tramvajski promet je postopoma stekel, a čiščenje mesta bo gotovo trajalo še več dni ali tednov, še pravi sogovornik.

Ćosić je ujmo opazoval iz desetega nadstropja poslovne stavbe Zagrepčanka, ki se na Savski cesti v središču hrvaške prestolnice dviguje 27 nadstropij visoko.

"Stemnilo se je, videti je bilo kot armagedon. To je bilo več kot naliv, kot če bi kdo spustil vodo iz ogromnega bazena. Na trenutke smo se zbali, da bo podrlo celo stavbo, večkrat se mi je zazdelo, da bo pravkar izruvalo tudi meni najbližje okno, tako, kot je nekatera druga okna Zagrepčanke potisnilo iz okvirjev. V pritličju je veter podrl vhodna drsna vrata, skozi tako nastalo luknjo je v stavbo vdrl dež in vse, kar je veter nosil pred sabo," se včerajšnje hude ure v Zagrebu spominja sogovornik.

Foto: Krunoslav Ćosić

Neurje na Hrvaškem zahtevalo štiri življenja

Silovito neurje z orkanskim vetrom in močnimi padavinami je na Hrvaškem zahtevalo štiri življenja, dve v Zagrebu in eno na vzhodu države, umrl pa je tudi gasilec. Dva moška, 50-letni pešec in 48-letni voznik, sta v Zagrebu umrla zaradi padlega drevesa, 40-letni voznik pa je iz enakega vzroka izgubil življenje v občini Cernik v Brodsko-posavski županiji, je sporočila policija.

Poveljnik glavnega štaba civilne zaščite Damir Trut je danes zjutraj za hrvaško nacionalno televizijo HRT potrdil, da je med intervencijo umrl tudi gasilec iz Vukovarsko-sremske županije.

V Zagrebu je bilo v neurju ranjenih okoli sto ljudi, od tega sedem huje. Dežurne službe pa so do zdaj imele več kot 1.500 intervencij.

Veter je po hrvaški prestolnici začel pustošiti v sredo okoli 16. ure. Nosil je vse pred seboj, ruval drevesa, lomil veje ter električne vode in prometno signalizacijo, podiral reklamne panoje in odkrival strehe. Voda je zaradi obilnega deževja poplavila središče mesta.

Najmočnejši sunek vetra v Zagrebu so zabeležili na območju letališča v Veliki Gorici, dosegel je 115 kilometrov na uro, v Gradištu blizu meje z Bosno in Hercegovino pa je najmočnejši sunek vetra dosegel 180 kilometrov na uro, je objavil hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ). Foto: Krunoslav Ćosić

"Gre za vreme, kakršnega še nismo videli," je danes po sestanku z gasilci sporočil zagrebški župan Tomislav Tomašević. Na terenu so vse pristojne mestne službe, zagrebška mestna uprava pa je objavila tudi opozorilo prebivalcem mesta, naj se danes ne zadržujejo v parkih, dokler ne odstranijo polomljenih ter poškodovanih dreves in vej.

Obseg materialne škode bodo po besedah župana Tomaševića ugotavljali več tednov, hrvaški premier Andrej Plenković pa je medtem obljubil pomoč države pri saniranju škode.

V BiH umrla ena oseba, okoli deset ljudi poškodovanih

Neurje se je iz Slovenije proti Zagrebu premikalo s 70 kilometri na uro in je v Zagreb prišlo v uri in pol, je za HRT v sredo zvečer izpostavil Krunoslav Mikec iz DHMZ. Iz Zagreba se je premaknilo proti območju Karlovca in Slavoniji ter nazadnje še proti Srbiji in BiH.

Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe tudi v Srbiji, kjer so evakuirali 15 oseb iz več mest in naselij. V BiH je medtem neurje terjalo eno smrtno žrtev, okoli deset ljudi je bilo ranjenih, poročajo tamkajšnji mediji.