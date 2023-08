Ukrepi, ki pomagajo, da otroci ne bodo zboleli že prvi teden šole

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav smo sredi poletnih počitnic, pa lahko starši že zdaj poskrbite za to, da otroci, ki se bodo vrnili v šolske klopi, ne bodo zboleli že prvi teden šole. Začetek šolskega leta je vedno tudi obdobje, ko se začnejo širiti razna obolenja.

Razigrane urice na svežem zraku, poletne aktivnosti v naravi, sproščenost in morski zrak, vse to pripomore k temu, da se otroški imunski sitem poleti okrepi. Ob prihodu v vrtec ali šolo pa nas takoj presenetijo okužbe. September za veliko staršev ne predstavlja le začetka šole, ampak tudi obdobje, ko ponovno udarijo virusi in bakterije.

Najpogostejše bolezni pri otrocih so: - okužbe zgornjih in spodnjih dihal, - vnetje srednjega ušesa in - črevesne infekcije. Povzročitelji so predvsem različne vrste virusov (rinovirusi, adenovirusi, metapnevmovirusi, bokavirusi, virus gripe, respiratorni sincicijski virusi, rotavirusi in drugi), manj pogosto bakterije. Imunski sistem nas ščiti pred okužbami. Pri novorojenčku je imunski sistem še neizoblikovan in se v prvih dveh letih starosti postopoma razvije. Za razvoj potrebuje stik z različnimi mikroorganizmi. Zrel in uravnan imunski sistem je sposoben prepoznati in odstraniti mikroorganizme iz našega telesa. Okužba se največkrat prenaša prek rok ali po zraku s kašljanjem in kihanjem okuženega. S hladnejšim vremenom se tudi mikrobi dlje časa zadržijo v nosni sluznici ter lažje vstopajo v njo, zato so otroci bolj dovzetni za razvoj okužbe.

Zaprti prostori in več stikov

Foto: Getty Images

Dejstvo je, da so obolenja v obdobju, ko se otroci vrnejo v vrtec ali šolo, pogostejša, saj se ponovno pogosteje zadržujejo v zaprtih prostorih, posledično pa so tudi v tesnejšem stiku z drugimi otroki, kar pomeni, da je prenos okužbe bolj verjeten in hitrejši.

Poleg zaprtih prostorov so dejavniki tveganja za padec odpornosti pri otrocih še hladnejši jesenski zrak, premalo gibanja in s tem zmanjšana telesna zmogljivost, pomanjkanje pestre ter z vitamini bogate prehrane in nenazadnje tudi stres, ki ga otroci lahko občutijo zaradi prevelikih obremenitev ali pričakovanj.

Kako okrepiti odpornost?

Foto: Shutterstock

Odpornost krepimo predvsem z zdravim načinom življenja:

- zdrava, pestra prehrana, ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave,

- ena ura gibanja na dan, predvsem na prostem,

- dovolj kakovostnega spanja,

- primerno razporejene obšolske dejavnosti, tako da ima otrok tudi čas za igro, raziskovanje, ustvarjalnost, druženje s sovrstniki in počitek,

- primerna hidracija, pri čemer naj otrok spije čim več vode ali čaja, ki je nesladkan ali slajen z malo medu.

Kako preprečiti širjenje okužbe

Foto: Shutterstock

Da bi nalezljivost oziroma prenos bolezni preprečili, poskrbimo predvsem za primerno higieno, ki vključuje redno in temeljito umivanje rok, ter skrb, da bolni otroci ostanejo doma, saj tako ne širijo bolezni na druge.

Bolnega otroka moramo poleg higiene rok in pravilnega čiščenja nosu naučiti, da ne kašlja ali kiha v druge, hkrati pa naj starši poskrbijo za redno zračenje prostorov.