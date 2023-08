Španci poslali pomoč: velikanski helikopter pristal v Sloveniji #foto

Helikopter z oznako ET-421 pripada španski vojski oziroma njeni letalski enoti Famet. V Slovenijo je helikopter prispel, da bi pomagal pri prevozu tovora do prizadetih področji po zadnjih poplavah, je poročal letalski portal Sierra5.

Kdor se je včeraj pozno popoldne znašel blizu poti španskega helikopterja, ga je v zraku le težko spregledal. Kmalu zatem je helikopter že pristal na Brniku.

Med zadnjim delom leta iz Francije do letališča na Brniku. Foto: Metka Prezelj

Že več kot 60 let eden stebrov transporta s helikopterji

Eden najbolj prepoznavnih helikopterjev, ki ima zaradi dvojnega rotorja tudi značilno svojevrsten zvok, izvira že iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Krstni polet z njim so pri Boeingu naredili že leta 1961. Takrat so razvijali tovorni helikopter, kjer bi namesto batnih uporabili turbinske motorje. Čeprav so sprva nameravali izdelati manjšega, so zaradi potreb po prevozu tovora vendarle izdelali helikopter še danes izjemnih dimenzij.

Za primerjavo - slovenska vojska ima helikopterja bell 412 in eurocopter AS532 “cougar”. Prvi lahko dvigne 2,4 tone, drugi pa 4,1 tone tovora.

Prepelje lahko več kot 12 ton tovora, najvišja hitrost prek 300 kilometrov na uro

Helikopter, ki je ime chinook dobil po istoimenskem indijanskem plemenu, je dolg dobrih 30 metrov, premer rotorja pa presega 18 metrov. Masa praznega helikopterja je nekaj čez 10 ton, zmore pa dvigniti in prepeljati 12,1 tone tovora. Zaradi dvojnega rotorja je lahko tovor nameščen tudi izven točke težišča helikopterja. Ima nakladalno rampo in tri kavlje za zunanji tovor.

Ko so ga izdelali, je veljal za najhitrejši tovorni helikopter na svetu. S hitrostjo do 315 kilometrov še danes sodi med najhitrejše. Tudi 62 let po krstnem poletu še vedno opravlja številne naloge na terenu, v uporabi ga ima več kot ducat držav. Poleg tovornih nalog je bil chinook vselej nepogrešljiv tudi v vojaških operacijah, začenči še z vojno v Vietnamu.