Moravški župan pod drobnogledom KPK

Župan Moravč Milan Balažic se je znašel v nasprotju interesov, ker je podpisal odredbo o predčasnem nakazilu občinskih sredstev društvu, katerega zakonita zastopnica je njegova zunajzakonska partnerka, so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ugotovitve KPK so pravnomočne, saj Balažic zoper njih ni vložil tožbe v upravnem sporu.

KPK je postopek uvedla avgusta lani in po preučitvi dokumentacije ugotovila, da je moravški župan na podlagi prejete vloge Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče za leto 2021 podpisal odredbo o predčasnem nakazilu sredstev. Društvu je omogočil premoženjsko korist, s tem pa se je znašel v nasprotju interesov, saj je zakonita zastopnica društva njegova zunajzakonska partnerka Nina Krajnik.

Balažic bi se v tem primeru moral v celoti izločiti iz postopkov v povezavi z odredbo o predčasnem nakazilu sredstev in iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom, na podlagi katerega je bilo društvu odobreno predčasno nakazilo sredstev, navaja KPK.

"Od dokazanega nasprotja interesov do korupcije je le še korak"

Pri podpisu odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče v letu 2021 ter pogodbe o sofinanciranju pokroviteljstva in donatorstva v letu 2021 pa KPK kršitve ni potrdila in je posledično postopek v tem primeru ustavila. Balažic namreč ni bil podpisnik teh dveh dokumentov.

KPK ob tem poudarja, da je preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov eden izmed temeljnih dejavnikov preprečevanja korupcije in s tem krepitve pravne države, ki se navzven kaže v zaupanju v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost njihovega odločanja in pri razpolaganju z javnimi sredstvi.

"Od dokazanega nasprotja interesov do korupcije je namreč le še korak, zato je uspešno omejevanje nasprotja interesov predpogoj za uspešno preprečevanje korupcije," so zapisali v sporočilu za javnost. "Dokler smo kot družba nekritični do prepletanja javnega in zasebnega interesa posameznikov pri opravljanju njihovih javnih nalog, pri preprečevanju korupcije ne bomo uspešni," so dodali.