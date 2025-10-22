Sreda, 22. 10. 2025, 10.39
1. DOL za ženske, 4. krog
Neporažene Mariborčanke gostujejo v Novi Gorici
Neporažene odbojkarice OTP banka Branik bodo zvečer v okviru 4. kroga državnega prvenstva gostovale pri trenutno tretjih Novogoričankah, Kamničanke gostijo Ankarančanke, Koprčanke pa pričakujejo Šempetranke. Druga neporažena ekipa državnega prvenstva iz Radovljice in zadnjeuvrščeni Formis bosta tekmo tega kroga odigrala novembra.
Lestvica:
