odbojka OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

1. DOL za ženske, 4. krog

Neporažene Mariborčanke gostujejo v Novi Gorici

OTP banka Branik | Vodilne Mariborčanke, ki branijo naslov, gostujejo v Novi Gorici. | Foto OTP Banka Branik

Vodilne Mariborčanke, ki branijo naslov, gostujejo v Novi Gorici.

Foto: OTP Banka Branik

Neporažene odbojkarice OTP banka Branik bodo zvečer v okviru 4. kroga državnega prvenstva gostovale pri trenutno tretjih Novogoričankah, Kamničanke gostijo Ankarančanke, Koprčanke pa pričakujejo Šempetranke. Druga neporažena ekipa državnega prvenstva iz Radovljice in zadnjeuvrščeni Formis bosta tekmo tega kroga odigrala novembra.

OTP Banka Branik
Sportal Derbi zadnjih finalistk po hudem boju Mariborčankam, tudi Radovljičanke ostajajo neporažene
Dejan Vinčić, Alpacem Kanal
Sportal Podprvaki sezono odprli zmagovito

1. DOL, ženske, 4. krog

Sreda, 22. oktober
 

Lestvica:

