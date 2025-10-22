Kumarice iz Indije prestregli v nadzoru, vsebovale so paracetamol

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru uradnega nadzora ob uvozu odvzela vzorec kumaric, namenjenih za nadaljnjo predelavo. Ker so z analizo dokazali vsebnost paracetamola, so jih poslali v uničenje.

Iz UVHVVR so ob tem sporočili še, da so kumarice zadržali v okviru uvoznega postopka in niso dosegle nadaljnje predelave.

Živilo tako ni doseglo končnega potrošnika, pošiljko pa bodo v celoti uničili.

Pošiljka proizvajalca Blos Showers Agroje je v Slovenijo prispela iz Indije, od koder jih je uvozilo podjetje Ahac, d. o. o.

Kumarice niso zašle na trg

Več podrobnosti je predstavila vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk. "Sveže kumarice so bile v sodih. Namenjene so bile za nadaljnjo predelavo in ne za neposredno pošiljanje. 30. 9. smo prejeli izvid, ki je pokazal prisotnost paracetamola. Uvoznik je po ugotovitvi prisotnosti paracetamola kumarice zadržal v skladišču. V nepredelanih kumaricah je bila ugotovljena koncentracija 28,6 miligrama paracetamola. Omenjene kumarice niso bile predelane in niso zašle na trg," je povedala Škrk.

Dodala je, da so prek evropskega sistema vprašali druge članice, ali so že kdaj imele podoben primer. 14 članic je odgovorilo, da ne.

Na vprašanje, zakaj so se določili za analizo prav teh kumaric in ali so jih izbrali naključno, je Škrk pojasnila, da analizo opravijo vsakič, ko gre za novega uvoznika. "To je bil nov uvoznik, zato smo se odločili za analizo. Smo se pa prvič doslej odločili za dodatno organsko analizo, ki je pokazala prisotnost paracetamola," je dejala.

Te kumarice gredo v uničenje – to pomeni dve neskladni pošiljki, okoli 30.400 kilogramov kumaric, bodisi nepredelanih, nekaj tudi predelanih.

Preventivni umik kislih kumaric istega podjetja

UVHVVR je od odgovornega nosilca živilske dejavnosti v torek prejela tudi informacijo o preventivnem umiku živila z namenom preverjanja skladnosti živila v prometu, in sicer kislih kumaric proizvajalca Ahac, d. o. o.

Gre za:

Delikatesne kumarice v kisu Droga; 670 g; lot: 25B0161

Delikatesne kumarice v kisu Spar; 670 g; lot: 25B0162

Za preventivni umik so se odločili zaradi preverjanja skladnosti živila glede morebitne prisotnosti kemijskih dejavnikov tveganja. Kasneje so ugotovili, d atam paracetamol ni prisoten.

Potrošnikom svetujejo, da navedenih živil začasno ne uživajo.