Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
11. 10. 2025,
9.34

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZDA zdravje Donald Trump

Sobota, 11. 10. 2025, 9.34

0 minut

Trump po navedbah zdravnika odličnega zdravja

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | "Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro," je Donald Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni. | Foto Reuters

"Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro," je Donald Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je "odličnega zdravja", je v petek po opravljenem drugem zdravstvenem pregledu predsednika letos sporočil njegov zdravnik. 79-letnik, ki je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA, ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika.

Donalda Trumpa so v petek zdravstveno pregledali v vojaški bolnišnici Walter Reed na obrobju prestolnice Washington.

"Predsednik Trump še naprej kaže odlično splošno zdravstveno stanje. Njegova srčna starost – potrjena mera kardiovaskularne vitalnosti z EKG – se je izkazala za približno 14 let nižjo od njegove kronološke starosti," je v pismu, ki ga je objavila Bela hiša, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal zdravnik Sean Barbabella.

Po njegovih ocenah je predsednik še naprej sposoben slediti "zahtevnemu dnevnemu urniku brez omejitev".

Prejel posodobljeno cepivo proti covidu-19

Zdravnik je pojasnil, da so opravili vrsto rutinskih pregledov, Trump pa je prejel tudi posodobljeno poživitveno cepivo proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi.

Donald Trump
Novice Trump znova grozi s carinami, Wall Street v rdečem

Zdravstveni pregled so opravili tri mesece po tem, ko je Bela hiša sporočila, da so zdravniki Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja.

Iz Bele hiše so na začetku tega tedna sporočili, da Trumpa čaka "letni" zdravstveni pregled, čeprav je imel takšen pregled že aprila.

"V odlični formi sem, ampak vam bom sporočil. Ampak ne, zaenkrat nimam težav ... Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro," je Trump povedal novinarjem v četrtek v Ovalni pisarni.

Donald Trump
Novice Trump je neizprosen: Morda bi jih morali vreči iz Nata
Donald Trump
Novice Trump: Ta dva bi morala biti v zaporu
ZDA zdravje Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.