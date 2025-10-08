Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
16.49

Chicago zapor Donald Trump

Sreda, 8. 10. 2025, 16.49

Trump: Župan Chicaga in guverner zvezne države Illinois bi morala biti v zaporu

Avtorji:
K. M., STA

Donald Trump | "Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je zapisal Trump. | Foto Guliverimage

"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je zapisal Trump.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bi demokratski župan Chicaga Brandon Johnson in guverner zvezne države Illinois JB Pritzker morala biti v zaporu. Oba namreč nasprotujeta njegovemu ukazu, da agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo racije v Chicagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Župan Chicaga Brandon Johnson | Foto: Guliverimage Župan Chicaga Brandon Johnson Foto: Guliverimage Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Odločitev o tem je sprejel po tem, ko je v soboto v mestu zvezni agent ustrelil domnevno oboroženega voznika.

Chicago leglo nasilja in kriminala v ZDA 

Trump sicer že več let izpostavlja Chicago kot domnevno leglo nasilja in kriminala v ZDA. S tem se ne strinja guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, ki trdi, da ni nobene potrebe po prisotnosti vojske na ulicah.

Guverner zvezne države Illinois JB Pritzker | Foto: Guliverimage Guverner zvezne države Illinois JB Pritzker Foto: Guliverimage

Pritzker, ki velja za potencialnega demokratskega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028, si želi, da bi tožilstvo preiskalo zakonitost dejavnosti agentov Ice v Chicagu, in opozarja, da Trumpa motivira predvsem želja po "kaznovanju svojih političnih sovražnikov".

Donald Trump
Novice Trump grozi: "Ta zakon imamo z razlogom in ga bom uporabil, če bo treba"
flotilja Sumud, Gaza, Izrael, vojska, humanitarna pomoč
Novice Trump svari: Delujte hitro, sicer sledi množično prelivanje krvi
Portland, vojska, ZDA
Novice Trump kljub sodni prepovedi poslal nacionalno gardo v Portland
Donald Trump
Novice Trump sprejema nove ukrepe
Chicago zapor Donald Trump
