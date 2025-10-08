Sreda, 8. 10. 2025, 16.49
Trump: Župan Chicaga in guverner zvezne države Illinois bi morala biti v zaporu
Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bi demokratski župan Chicaga Brandon Johnson in guverner zvezne države Illinois JB Pritzker morala biti v zaporu. Oba namreč nasprotujeta njegovemu ukazu, da agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo racije v Chicagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.
Župan Chicaga Brandon Johnson Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Odločitev o tem je sprejel po tem, ko je v soboto v mestu zvezni agent ustrelil domnevno oboroženega voznika.
Chicago leglo nasilja in kriminala v ZDA
Trump sicer že več let izpostavlja Chicago kot domnevno leglo nasilja in kriminala v ZDA. S tem se ne strinja guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, ki trdi, da ni nobene potrebe po prisotnosti vojske na ulicah.
Guverner zvezne države Illinois JB Pritzker
Pritzker, ki velja za potencialnega demokratskega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028, si želi, da bi tožilstvo preiskalo zakonitost dejavnosti agentov Ice v Chicagu, in opozarja, da Trumpa motivira predvsem želja po "kaznovanju svojih političnih sovražnikov".