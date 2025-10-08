Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bi demokratski župan Chicaga Brandon Johnson in guverner zvezne države Illinois JB Pritzker morala biti v zaporu. Oba namreč nasprotujeta njegovemu ukazu, da agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo racije v Chicagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Župan Chicaga bi moral biti v zaporu, ker ni zaščitil uradnikov Ice! Guverner Pritzker prav tako!" je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Župan Chicaga Brandon Johnson Foto: Guliverimage Chicago je po Los Angelesu in Washingtonu še eno ameriško mesto pod vodstvom demokratov, v katerega namerava Trump napotiti nacionalno gardo. Odločitev o tem je sprejel po tem, ko je v soboto v mestu zvezni agent ustrelil domnevno oboroženega voznika.

Chicago leglo nasilja in kriminala v ZDA

Trump sicer že več let izpostavlja Chicago kot domnevno leglo nasilja in kriminala v ZDA. S tem se ne strinja guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, ki trdi, da ni nobene potrebe po prisotnosti vojske na ulicah.

Guverner zvezne države Illinois JB Pritzker Foto: Guliverimage

Pritzker, ki velja za potencialnega demokratskega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028, si želi, da bi tožilstvo preiskalo zakonitost dejavnosti agentov Ice v Chicagu, in opozarja, da Trumpa motivira predvsem želja po "kaznovanju svojih političnih sovražnikov".