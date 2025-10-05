Predsednik ZDA Donald Trump je danes odobril napotitev vojakov v Chicago, potem ko je zvezni agent v soboto tam ustrelil domnevno oboroženega voznika. Trump je konec septembra napovedal napotitev vojakov tudi v Portland, a je odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predsednik Trump je pooblastil 300 pripadnikov nacionalne garde, da zaščitijo zvezne uradnike in premoženje" v Chicagu, je v izjavi povedala namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Abigail Jackson.

Napotitev vojakov v Chicago sledi dogodkom v soboto, ko je zvezni agent v mestu ustrelil voznika, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

Demokratski senator zvezne države Illinois Dick Durbin je napotitev garde označil kot "sramotno poglavje v zgodovini naše države". Dodal je, da predsednik ni odločen boriti se proti kriminalu, temveč je odločen širiti strah.

Vojake je napotil že v Portland

Trump je pred tem konec septembra odobril napotitev vojakov v Portland, a je to odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica Karin Immergut. Ob tem je dejala, da "odločitev predsednika ni bila povezana z dejstvi." Trumpova administracija je namreč trdila, da so pogosti protesti in izbruhi nasilja v Portlandu del organiziranega poskusa strmoglavljenja vlade.

Morebitna napotitev vojske v Chicago bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.