Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
18.07

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
ZDA vojaki Donald Trump

Nedelja, 5. 10. 2025, 18.07

51 minut

Trump odobril napotitev vojakov v Chicago

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je danes odobril napotitev vojakov v Chicago, potem ko je zvezni agent v soboto tam ustrelil domnevno oboroženega voznika. Trump je konec septembra napovedal napotitev vojakov tudi v Portland, a je odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predsednik Trump je pooblastil 300 pripadnikov nacionalne garde, da zaščitijo zvezne uradnike in premoženje" v Chicagu, je v izjavi povedala namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Abigail Jackson.

Napotitev vojakov v Chicago sledi dogodkom v soboto, ko je zvezni agent v mestu ustrelil voznika, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

Demokratski senator zvezne države Illinois Dick Durbin je napotitev garde označil kot "sramotno poglavje v zgodovini naše države". Dodal je, da predsednik ni odločen boriti se proti kriminalu, temveč je odločen širiti strah.

Vojake je napotil že v Portland

Trump je pred tem konec septembra odobril napotitev vojakov v Portland, a je to odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica Karin Immergut. Ob tem je dejala, da "odločitev predsednika ni bila povezana z dejstvi." Trumpova administracija je namreč trdila, da so pogosti protesti in izbruhi nasilja v Portlandu del organiziranega poskusa strmoglavljenja vlade.

Morebitna napotitev vojske v Chicago bi sledila podobnim potezam predsednika ZDA, ki je v zadnjih mesecih mobiliziral vojsko proti volji lokalnih oblasti pod vodstvom demokratov v Los Angelesu in prestolnici Washington.

ZDA vojaki Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.