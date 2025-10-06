Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na svojem družbenem omrežju Truth Social pogajalce Izraela in palestinskega gibanja Hamas, ki naj bi danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo, pozval, naj hitro ukrepajo in potrdijo njegov načrt, sicer bo sledilo veliko prelivanje krvi.

Pregled dneva:



6.45 Trump pozval k hitrim pogajanjem o koncu vojne v Gazi



6.33 Stekli naj bi pogovori o mirovnem načrtu za Gazo

6.45 Trump pozval k hitrim pogajanjem o koncu vojne v Gazi

"Ta konec tedna so potekale zelo pozitivne razprave s Hamasom in državami z vsega sveta (arabskimi, muslimanskimi in vsemi drugimi) o osvoboditvi talcev, končanju vojne v Gazi, a še pomembneje, o končno doseženem miru na Bližnjem vzhodu," je objavil Trump.

Kot je dodal, se bodo danes sestale tehnične ekipe, da bodo preučile in pojasnile končne podrobnosti. "Povedali so mi, da naj bi bila prva faza končana ta teden, zato vse prosim, naj DELUJEJO HITRO," je objavil Trump in dodal, da bo sicer sledilo množično prelivanje krvi, česar si nihče ne želi.

Foto: Reuters

Trump Hamasu v petek postavil ultimat

Trump je v petek Hamasu izrekel ultimat, naj do danes sprejme njegov mirovni načrt. Hamas je nato že v petek sporočil, da so pripravljeni izpustiti vse talce in upravo nad Gazo predati tehnokratskim oblastem, glede drugih točk načrta pa da si želijo dodatnih pogajanj. Izrael medtem nadaljuje bombardiranje Gaze kljub Trumpovemu pozivu, naj ga prekine v času pogajanj.

Predstavniki Izraela in Hamasa naj bi danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo. Egiptovsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo v ospredju pogovorov, ki potekajo prek posrednikov, najprej izpustitev preostalih izraelskih talcev, ki jih zadržuje Hamas, v zameno za palestinske zapornike v Izraelu.

6.33 Stekli naj bi pogovori o mirovnem načrtu za Gazo

Predstavniki Izraela in palestinskega islamističnega gibanja Hamas naj bi danes v Egiptu začeli pogovore o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo. V ospredju pogovorov, ki večinoma potekajo prek posrednikov, naj bi bila po navedbah egiptovskega zunanjega ministrstva najprej izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike.

V Egipt naj bi prispela delegacija Hamasa pod vodstvom glavnega pogajalca Hamasa Halila al Haje, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na vire iz vrst islamističnega gibanja. Izraelsko delegacijo naj bi vodil minister za strateške zadeve Ron Dermer. V Egipt naj bi po napovedih Bele hiše prispela tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner.

Na pogovorih naj bi sodelovali tudi predstavniki Katarja in Egipta. Pogovori sledijo pozitivnemu odgovoru Hamasa na mirovni načrt za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki med drugim predvideva izpustitev vseh izraelskih talcev.

Kot je v nedeljo sporočila tiskovna predstavnica izraelske vlade Šoš Bedrosian, naj bi se pogovori začeli danes, in sicer naj bi bili tehnične narave. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred tem poudaril, da sta Izrael in ZDA odločena, da bodo posredna pogajanja s Hamasom omejena na nekaj dni, še navaja dpa.

Tako kraj kot sam potek pogovorov nista uradno potrjena. Po poročanju medijev sta v igri tako prestolnica Kairo kot turistično mesto Šarm el Šejk.

Mirovni načrt za Gazo poleg izpustitve talcev predvideva tudi konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik iz enklave in okrepljen dotok pomoči vanjo, prav tako pa vključuje razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.