Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
16.35

Osveženo pred

44 minut

Izrael pred pogajanji v Egiptu nadaljuje napade v Gazi

Benjamin Netanjahu

Foto: Reuters

Medtem ko naj bi se izraelski pogajalci odpravljali v Egipt, kjer naj bi v prihodnjih dneh potekali pogovori o mirovnem načrtu za Gazo, Izrael nadaljuje z napadi na palestinsko enklavo. V današnjih napadih je v enklavi umrlo najmanj 16 ljudi, od tega deset v mestu Gaza, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto sporočil, da je svojim pogajalcem naročil, naj se odpravijo v Egipt, kjer naj bi v prihodnjih dneh potekali pogovori o mirovnem načrtu za Gazo, ki ga je v začetku tedna predstavil predsednik ZDA Donald Trump.

Tiskovna predstavnica izraelske vlade je danes pojasnila, da se bodo pogajanja predvidoma začela v ponedeljek.

Izrael nadaljuje z napadi v Gazi

Izrael medtem nadaljuje z napadi v enklavi. V Gazi trenutno ni veljavnega premirja, so se pa začasno ustavila nekatera bombardiranja, je danes dejala tiskovna predstavnica izraelske vlade. Dodala je, da vojska lahko nadaljuje z operacijami v obrambne namene, navaja Guardian.

Nova bombardiranja in napadi z droni

Iz enklave medtem poročajo o novih bombardiranjih, zlasti na vzhodu. Izraelske sile naj bi tudi uporabljale kvadrokopterje za streljanje na Palestince, vključno s tistimi, ki so se iz južnih območij skušali vrniti na sever.

900.000 razseljenih Palestincev

Po navedbah izraelskega obrambnega ministra Izraela Kaca se je bilo od začetka vojaške ofenzive v mestu Gaza razseljenih približno 900.000 Palestincev.

ZDA pozivajo k ustavitvi bombardiranja

Izrael mora prenehati bombardirati Gazo, da bo Hamas lahko izpustil ujetnike, pa je danes dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. "Mislim, da Izraelci in vsi ostali priznavajo, da ujetnikov ni mogoče izpustiti sredi bombardiranja, zato se bo bombardiranje moralo ustaviti," je dejal za televizijo CBS News.

