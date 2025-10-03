Izraelci prestregli še zadnjo humanitarno ladjo #video

Edino še preostalo ladjo humanitarne flotilje Sumud, ki je nadaljevala pot proti Gazi, so izraelski vojaki prestregli danes zjutraj. Izrael je od srede prestregel več kot 40 plovil, ki so sodelovala v flotilji, in napovedal deportacije več sto zajetih aktivistov v Evropo. Zaradi tega so v več državah po svetu potekali protesti, med drugim v Italiji, Španiji, Franciji, Nemčiji, Belgiji in Turčiji.

Izraelsko prestrezanje ladij humanitarne flotilje spodbudilo proteste po svetu

"Hamas še vedno nadaljuje posvetovanja glede Trumpovega načrta /.../ in je posrednike obvestil, da posvetovanja potekajo in da potrebuje nekaj časa," je za AFP povedal uradnik palestinskega gibanja.

Mirovna prizadevanja v Gazi so v ponedeljek vendarle dobila nov zagon, ko je Trump predstavil nov načrt za končanje vojne. Ta med drugim predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je načrt že podprl, pozdravile pa so ga tudi številne evropske in arabske države.

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je načrt sicer že označila za farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci, še poroča STA.

Po navedbah aktivistov, ki so bili del flotilje Sumud, so 42 plovil nezakonito prestregli, njihove potnike pa ugrabili. Kot so dodali, le ena ladja, imenovana Marinette, nadaljuje misijo, katere cilj je prebiti izraelsko blokado Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Marinette je bila edina, ki je do prestrezanja še plula proti Gazi:

"Svet je videl, kaj se zgodi, ko civilisti nasprotujejo obleganju. In kljub temu Marinette pluje naprej," so na Instagramu še zapisali aktivisti.

Flotilja Global Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo več deset ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji, študenti in humanitarci na krovu.

Izraelska mornarica je ladje začela prestrezati v sredo zvečer, izraelsko zunanje ministrstvo, ki celotno odpravo označuje za provokacijo, pa je v četrtek sporočilo, da nobenemu od plovil ni uspelo prebiti blokade. Dodalo je, da bo Izrael aktiviste z ladij deportiral v Evropo.

Številni protesti v podporo Gazi

Potem ko je Izrael začel prestrezati ladje, so v četrtek v več državah po vsem svetu izbruhnili protesti.

V Barceloni, od koder je odplula flotilja, je protestiralo okoli 15 tisoč ljudi, ki so vzklikali gesla, kot so "Gaza, nisi sama", "Bojkot Izraela" in "Svoboda za Palestino".

V Parizu je protestiralo okoli tisoč ljudi, medtem ko je bilo v mestu Marseille na jugu Francije popoldne aretiranih okoli sto propalestinskih protestnikov, ki so poskušali blokirati dostop do pisarn proizvajalca orožja Eurolinks, ki ga obtožujejo prodaje vojaških komponent Izraelu.

V več mestih po Italiji, kjer so glavni sindikati za danes pozvali k splošni stavki v solidarnosti s flotiljo, je protestiralo na tisoče ljudi, da bi premierko Giorgio Meloni pozvali k zaščiti aktivistov. Okoli tri tisoč protestnikov se je zbralo v Bruslju, več sto pa tudi pred irskim parlamentom v Dublinu.

Manjši protesti so med drugim potekali tudi v Berlinu, Atenah, Haagu, Istanbulu, Tunisu, Brasilii in Buenos Airesu, še poroča AFP.