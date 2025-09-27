V središču Berlina se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se udeležujejo protesta proti izraelski vojaški akciji v Gazi. Organizatorji napovedujejo, da se bo protestu do večera pridružilo še več deset tisoč ljudi. Nekaj tisoč ljudi se je zbralo tudi v Düsseldorfu.

Protest z naslovom All eyes on Gaza se je začel pred berlinsko mestno hišo, udeleženci so se nato sprehodili proti Stebru zmage, spomeniku v berlinskem parku Tiergarten, kjer bo do večera potekal množičen protestni shod.

Protestniki so skandirali slogane v podporo Palestini, nekateri so nosili napise, kot so "Gaza - ustavimo masaker", "Nikoli več velja za vse" in "Svoboda Palestini". Foto: Reuters

Shod je organizirala skupina približno 50 nevladnih organizacij, med njimi Medico International in Amnesty International, podprla jih je tudi nemška Levica.

Izrael obtožujejo za genocid

Organizatorji obtožujejo Izrael, da izvaja genocid nad Palestinci. Njihove zahteve med drugim vključujejo takojšnjo ustavitev nemškega izvoza orožja v Izrael, neoviran dostop do Gaze za delavce humanitarnih organizacij in sankcije EU proti Izraelu.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Berlinska policija je sporočila, da je po mestu razporejenih okoli 1800 policistov. Organizatorji so prijavili 30.000 udeležencev, vendar jih pričakujejo še več - največjega propalestinskega protesta doslej v nemški prestolnici se je udeležilo približno 50.000 ljudi.

Foto: Reuters

Miren protest v Düsseldorfu

Več tisoč ljudi se je na shodu v podporo Palestincem v Gazi danes zbralo tudi v Düsseldorfu. V zahodno nemško mesto so prišli tudi protestniki iz drugih krajev, nato so se sprehodili skozi središče mesta. Protest je potekal pod sloganom "Gaze ne bomo pozabili - svoboda za Palestino in vse zatirane narode". Policija je sporočila, da je dogodek potekal mirno.