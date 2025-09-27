V izraelskih napadih na palestinsko enklavo je bilo po navedbah lokalnih virov ubitih več kot 70 ljudi, od tega najmanj 40 v mestu Gaza. Izraelska vojska je medtem sporočila, da z vojaškimi operacijami proti "lokalnim terorističnim organizacijam" nadaljuje po celotni obalni regiji, ofenzivo v mestu Gaza pa je še razširila.

V izraelskih napadih na je bilo po celotni palestinski enklavi ubitih vsaj 72 Palestincev, od tega je izraelska vojska najmanj 42 ljudi ubila v mestu Gaza, kjer še krepi kopensko ofenzivo ob poskusih, da bi zavzela in zasedla največje urbano središče v Gazi.

Izraelska vojska naj bi v mestu Gaza med vojaškimi operacijami odkrila več orožja, med drugim tudi protitankovsko orožje, rakete in eksplozivna sredstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Številni teroristi, ki so predstavljali grožnjo za vojsko, so bili eliminirani," je navedeno v poročilu izraelske vojske. Ta je po lastnih navedbah napadla okoli 120 ciljev, vključno z vojaškimi objekti in podzemno teroristično infrastrukturo.

Od začetka izraelske agresije oktobra 2023 je po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi skupno umrlo 65.549 ljudi, še več kot 167.000 je ranjenih.