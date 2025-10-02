Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
16.53

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
gospodarska kriza BDP protest Francija Pariz

Četrtek, 2. 10. 2025, 16.53

1 ura, 10 minut

Množični protesti: ohromljen promet, zaprti deli slavnega muzeja

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Protesti Pariz Francija | Zaradi protestov je ohromljen promet. | Foto Reuters

Zaradi protestov je ohromljen promet.

Foto: Reuters

V Franciji so danes potekali novi protesti proti predvidenim varčevalnim ukrepom v proračunu za leto 2026, ki se jih je po podatkih notranjega ministrstva udeležilo okoli 85 tisoč ljudi. V številko niso vključeni protestniki v Parizu, kjer so tudi zaprte nekatere postaje podzemne železnice in prekinjene nekatere tramvajske linije.

Motnje so zabeležili tudi v regionalnem prometu, v prestolnici pa so zaprti nekateri deli slavnega muzeja Louvre, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

K protestom in stavki so sindikati pozvali zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih za prihodnje leto predvideva proračun prejšnje vlade Francoisa Bayrouja. Prav zaradi njih je ta 8. septembra v parlamentu ostal brez zaupnice.

Množični protesti | Foto: Reuters Množični protesti Foto: Reuters Novi premier Sebastien Lecornu medtem ukrepov še ni izključil, čeprav je dejal, da se želi zadeve lotiti od začetka.

Zahtevajo popolno odpravo ukrepov 

S ciljem zmanjšanja velikega javnofinančnega primanjkljaja in zunanjega dolga je Bayroujeva vlada v predlogu proračuna, s katerim naj bi zmanjšali javno porabo in povečali izdatke za obrambo, predvidela drastične proračunske reze, ki naj bi znašali skoraj 44 milijard evrov.

Sindikati zahtevajo popolno odpravo teh ukrepov. Kritični so zlasti do predlaganega zmanjšanja delovnih mest in reforme zavarovanja za primer brezposelnosti.

Drugo največje gospodarstvo ima sicer z več kot 3.400 milijardami evrov najvišji zunanji dolg v EU, ki znaša 114 odstotkov BDP.

Protesti Pariz Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters Protesti Pariz Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Argentina, protest
Novice V Argentini množični protesti po okrutnem mučenju in umoru treh deklet
Berlin, protest, protestniki, podpora, Gaza, Palestina
Novice Policija v pripravljenosti: na ulicah Berlina več deset tisoč ljudi #foto
gospodarska kriza BDP protest Francija Pariz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.