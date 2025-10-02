Množični protesti: ohromljen promet, zaprti deli slavnega muzeja

V Franciji so danes potekali novi protesti proti predvidenim varčevalnim ukrepom v proračunu za leto 2026, ki se jih je po podatkih notranjega ministrstva udeležilo okoli 85 tisoč ljudi. V številko niso vključeni protestniki v Parizu, kjer so tudi zaprte nekatere postaje podzemne železnice in prekinjene nekatere tramvajske linije.

Motnje so zabeležili tudi v regionalnem prometu, v prestolnici pa so zaprti nekateri deli slavnega muzeja Louvre, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

K protestom in stavki so sindikati pozvali zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih za prihodnje leto predvideva proračun prejšnje vlade Francoisa Bayrouja. Prav zaradi njih je ta 8. septembra v parlamentu ostal brez zaupnice.

Množični protesti Foto: Reuters Novi premier Sebastien Lecornu medtem ukrepov še ni izključil, čeprav je dejal, da se želi zadeve lotiti od začetka.

Zahtevajo popolno odpravo ukrepov

S ciljem zmanjšanja velikega javnofinančnega primanjkljaja in zunanjega dolga je Bayroujeva vlada v predlogu proračuna, s katerim naj bi zmanjšali javno porabo in povečali izdatke za obrambo, predvidela drastične proračunske reze, ki naj bi znašali skoraj 44 milijard evrov.

Sindikati zahtevajo popolno odpravo teh ukrepov. Kritični so zlasti do predlaganega zmanjšanja delovnih mest in reforme zavarovanja za primer brezposelnosti.

Drugo največje gospodarstvo ima sicer z več kot 3.400 milijardami evrov najvišji zunanji dolg v EU, ki znaša 114 odstotkov BDP.

Foto: Reuters Foto: Reuters