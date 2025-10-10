Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
7.35

1 ura, 17 minut

Petek, 10. 10. 2025, 7.35

1 ura, 17 minut

Trump bi Španijo izključil iz Nata

A. P. K., STA

Donald Trump | "Le ena država zaostaja. Španija. Treba jo je poklicati in vprašati, zakaj zaostaja. In dobro jim gre zaradi stvari, ki smo jih storili. Nimajo izgovora, ampak v redu. Morda bi jih morali vreči iz Nata," je dejal ameriški predsednik. | Foto Reuters

"Le ena država zaostaja. Španija. Treba jo je poklicati in vprašati, zakaj zaostaja. In dobro jim gre zaradi stvari, ki smo jih storili. Nimajo izgovora, ampak v redu. Morda bi jih morali vreči iz Nata," je dejal ameriški predsednik.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek med pogovorom s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom dejal, da bi morali Španijo izključiti iz zveze Nato, ker ne plačuje dovolj za obrambo. Trump in Stubb sta se sicer dogovorila za sodelovanje na področju ledolomilcev, ameriški predsednik je finskemu kolegu zagotovil tudi obrambo pred Rusijo.

Trump se je pred novinarji hvalil, kako je zaveznice prisilil, da za obrambo namenijo ne le dveh, temveč pet odstotkov BDP.

"Le ena država zaostaja. Španija. Treba jo je poklicati in vprašati, zakaj zaostaja. In dobro jim gre zaradi stvari, ki smo jih storili. Nimajo izgovora, ampak v redu. Morda bi jih morali vreči iz Nata," je dejal ameriški predsednik.

Španski premier vztraja

Španski socialistični premier Pedro Sanchez vztraja, da njegova država ne bo povišala izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP. Kot je med drugim zagotovil na junijskem vrhu Nata v Haagu, bo namreč Španija svoje obveznosti do zavezništva izpolnila, ne da bi za obrambo namenila več kot 2,1 odstotka BDP na leto.

ZDA v nakup štirih finskih ladij

Srečanje med Trumpom in Stubbom je bilo sicer sproščeno, predsednika sta se med drugim dogovorila o sodelovanju pri proizvodnji ledolomilcev. ZDA bodo od Finske kupile štiri tovrstne ladje, nato pa jih bodo s pomočjo finskega strokovnega znanja doma zgradile še sedem.

"Kupujemo najboljše ledolomilce na svetu, Finska je znana po njihovi proizvodnji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump, pri čemer ni razkril vrednosti posla.

Finskemu kolegu je tudi zagotovil, da bodo ZDA branile Finsko v primeru ruskega napada. "Ampak ne verjamem, da se bo to zgodilo," je menil Trump in napovedal nadaljevanje prizadevanj za mir v Ukrajini.

