Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sobota,
11. 10. 2025,
8.08

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska carine Donald Trump

Sobota, 11. 10. 2025, 8.08

7 minut

Trump napovedal stoodstotne carine na uvoz iz Kitajske

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Predsednik ZDA Donald Trump pravi, da je kitajsko agresivno stališče do mednarodne trgovine "popolnoma nezaslišano in moralna sramota v odnosih z drugimi državami." | Foto Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump pravi, da je kitajsko agresivno stališče do mednarodne trgovine "popolnoma nezaslišano in moralna sramota v odnosih z drugimi državami."

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v petek zvečer objavil, da bo 1. novembra uvedel 100-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske. Nekaj ur pred tem je dejal, da se ne bo srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom zaradi spora o izvozu redkih zemelj.

Donald Trump je zapisal, da je Kitajska zavzela izredno agresivno stališče do trgovine, ko je svetu poslala zelo sovražno pismo, v katerem je navedla, da bo s 1. novembrom uvedla obsežen nadzor izvoza za praktično vse izdelke, ki jih proizvaja, in nekatere, ki jih niti ne proizvaja.

"To vpliva na VSE države brez izjeme in je očitno načrt, ki so ga zasnovali že pred leti. To je v mednarodni trgovini popolnoma nezaslišano in moralna sramota v odnosih z drugimi državami," je objavil Trump.

Premirje naj bi trajalo do aprila prihodnje leto

Redke zemlje so ključnega pomena za proizvodnjo izdelkov visoke tehnologije, kot so pametni telefoni, električna vozila in vojaška oprema. Kitajska prevladuje v svetovni proizvodnji in to je njen najmočnejši vzvod upora proti Trumpovim grožnjam s carinami, ki jih je sedaj obnovil.

Donald Trump
Novice Trump je neizprosen: Morda bi jih morali vreči iz Nata

V carinski vojni med ZDA in Kitajsko, ki jo je začel Trump v okviru svoje ostre protekcionistične politike, je doslej vladalo premirje. Veljalo naj bi do aprila prihodnje leto, ko naj bi obe državi druga proti drugi uvedli več kot 100-odstotne carine.

Sandra Navidi
Novice Resno svarilo: Za ZDA je že prepozno, Evropa se lahko še reši
Donald Trump
Novice Trump grozi: "Ta zakon imamo z razlogom in ga bom uporabil, če bo treba"
Kitajska carine Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.