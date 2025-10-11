Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v petek zvečer objavil, da bo 1. novembra uvedel 100-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske. Nekaj ur pred tem je dejal, da se ne bo srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom zaradi spora o izvozu redkih zemelj.

Donald Trump je zapisal, da je Kitajska zavzela izredno agresivno stališče do trgovine, ko je svetu poslala zelo sovražno pismo, v katerem je navedla, da bo s 1. novembrom uvedla obsežen nadzor izvoza za praktično vse izdelke, ki jih proizvaja, in nekatere, ki jih niti ne proizvaja.

"To vpliva na VSE države brez izjeme in je očitno načrt, ki so ga zasnovali že pred leti. To je v mednarodni trgovini popolnoma nezaslišano in moralna sramota v odnosih z drugimi državami," je objavil Trump.

Premirje naj bi trajalo do aprila prihodnje leto

Redke zemlje so ključnega pomena za proizvodnjo izdelkov visoke tehnologije, kot so pametni telefoni, električna vozila in vojaška oprema. Kitajska prevladuje v svetovni proizvodnji in to je njen najmočnejši vzvod upora proti Trumpovim grožnjam s carinami, ki jih je sedaj obnovil.

V carinski vojni med ZDA in Kitajsko, ki jo je začel Trump v okviru svoje ostre protekcionistične politike, je doslej vladalo premirje. Veljalo naj bi do aprila prihodnje leto, ko naj bi obe državi druga proti drugi uvedli več kot 100-odstotne carine.