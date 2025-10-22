Spomin na grenke solze in boleč konec

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tekma četrtega kroga Eurocupa. Zasedba Zvezdana Mitrovića bo ob 18. uri gostovala pri Bahčešehirju, ki je ob Cedeviti Olimpiji še edina neporažena ekipa v skupini A. Ljubljanska ekipa se tako vrača v Istanbul na gostovanje k ekipi, ki je lani na boleč način končala njen pohod v četrtfinalu Eurocupa.

"Čustven sem, ker vem, koliko smo garali skozi celotno sezono v evropskem pokalu, imeli smo določene težave, a smo vedno vsako tekmo dajali vse od sebe," je lani s solzami v očeh po izpadu v četrtfinalu Eurocupa proti Bahčešehirju v Istanbulu razlagal Aleksej Nikolić. Zmaji so v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe proti Bahčešehirju vodili tudi z 19 točkami naskoka, a bili na koncu kljub veliki želji prekratki z 81:85.

Letos se bosta ekipi srečali že v četrtem krogu rednega dela evropskega pokala, obe pa sta po treh tekmah še neporaženi. "Obe ekipi sta še brez poraza in željni podaljšati zmagovalni niz. To bo tudi ponovitev lanskega četrtfinala, igramo v Istanbulu, tako da bo okolje enako. A to je nova sezona in na nek način nova začetka za oba kluba. pomembna je vsaka tekma in tudi te ne bomo obravnavali nič drugače kot ostalih. Pripravljeni bomo na boj," je pred srečanjem sporočil Nikolić.

Cedevita Olimpija je fantastično vstopila v novo sezono. Foto: Luka Kotnik

Brajković vnovič poškodovan

Ljubljančani v dvoboj s turškim kolektivom vstopajo po dveh zaporednih zmagah na domačem parketu, žal pa so na zadnji tekmi proti Zadru ostali brez Luke Brajkovića. Slednji je zaigral prvič po poškodbi gležnja, v tretji četrtini pa parket zapustil zaradi bolečin v mečni mišici. Zdravniški pregled je pokazal poškodbo mečne mišice, zaradi katere bo Brajković po trenutnih ocenah s parketa odsoten vsaj do zaključka tekmovalnega premora, ki konec novembra sledi zaradi reprezentančnih akcij, pa so sporočili iz kluba.

Cedevita Olimpija v obračun z Bahčešehirjem vstopa z odlično popotnico iz zadnje tekme v Evropskem pokalu, na kateri so Zmaji minuli torek visoko, z rezultatom 80:59 premagali solunski Aris. S tem so spisali delček zgodovine – zabeležili so namreč tretjo zaporedno zmago na uvodu v novo evropsko sezono, kar jim v Evropskem pokalu ni uspelo nikoli do zdaj, 59 prejetih točk s strani Arisa pa je izenačitev 12 let starega rekorda na domačem parketu v EuroCupu. Ljubljančani so dobro formo na začetku sezone v nedeljo potrdili še z visoko zmago proti Zadru v regionalni ligi. V Stožicah je semafor v tretjem krogu rednega dela regionalne lige kazal 97:73 v korist zeleno-oranžne čete.

Poleg Cedevite Olimpije in Bahčešehirja je v Eurocupu neporažen le še JL Bourg. Foto: Aleš Fevžer

Spremenjeni Bahčešehir

Slovenski prvaki so tako v novo sezono vstopili odlično, na poti do treh zaporednih zmag v Evropskem pokalu so premagali Manreso, Hapoel iz Jeruzalema in Aris, zdaj pa jih čaka nova zahtevna preizkušnja proti eni od ekip, ki merijo na sam vrh tekmovanja in je v novo sezono vstopila z velikimi apetiti. Bahčešehir je na mestu glavnega trenerja poleti zamenjal Dejana Radonjića, iz Mege pa je v Istanbul prišel Marko Barač. Turški klub so med drugim okrepili Malachi Flynn, Trevion Williams, Balša Koprivica, Matt Mitchell in Hunter Hale, trenutno pa si Bahčešehir, skupaj z nemškim Ulmom, lasti tudi najboljši napad v tekmovanju, ki v povprečju dosega kar 99 točk na tekmo.

"Čaka nas izredno zahtevna tekma. Bahčešehir se je v tem delu sezone pokazal kot najboljša ekipa tekmovanja. O njihovem proračunu in igralcih, ki nosijo dres našega tekmeca, ne bi preveč govoril, o tem je že veliko znanega. Za nas bo ta tekma pomemben preizkus, da vidimo, kako se bomo odzvali na višjo raven igre. Bahčešehir v Evropskem pokalu v povprečju dosega 99 točk na tekmo, odlično pa igra tudi v turškem državnem prvenstvu, kjer je prav tako še neporažen," je pred srečanjem dejal Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović bo po novem vodil tudi črnogorsko reprezentanco. Foto: Aleš Fevžer

"Na žalost tudi tokrat ne bomo popolni – proti Zadru se je znova poškodoval Luka Brajković, odsoten pa ostaja Nikos Chougkaz. To me skrbi, saj je v zmanjšani rotaciji zelo težko igrati serijo tako zahtevnih tekem. V Istanbul potujemo neobremenjeni, brez pritiska, z željo, da odigramo dobro tekmo," je pred odhodom še dodal Mitrović, ki bo, kot je v ponedeljek v večernih urah sporočila Košarkarska zveza Črne gore, naslednje leto znova postal tudi selektor košarkarske reprezentance Črne gore.

Na uvodni preizkušnji nove sezone v Evropskem pokalu je Bahčešehir najprej premagal Cluj (98:90), sledili pa sta še visoki zmagi proti Umani Reyer (93:74) in Hamburgu (106:85), slovenski prvaki pa so premagali Manreso, Hapoel iz Jeruzalema in Aris.

