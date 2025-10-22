Vzajemna dobila prve nadzornike po preoblikovanju

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, ki se je po ukinitvi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovala v delniško družbo, je danes izvedla prvo skupščino delničarjev in dobila nov nadzorni svet. Formalen zaključek preoblikovanja uprava pričakuje v začetku leta 2026, ko bodo delnice Vzajemne uvrščene na borzo.

"Gre za simbolno pomemben trenutek," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk. Današnja skupščina je namreč naslednji korak v postopku statusnega preoblikovanja, v katerem so na podlagi zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne delničarji preoblikovane zavarovalnice postali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njeni nekdanji zavarovanci.

Skupščina je potekala virtualno, brez fizične prisotnosti delničarjev, sodelujoči pa so potrdili predlog, da za predstavnike delničarjev v nadzornem svetu imenujejo Slavena Pečnika, Lucijo Živo Sajevec, Marjana Trobino in Andreja Valentinčiča. Poleg tega so se seznanili, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvoljena Darja Korpar in Primož Igerc.

Proces statusnega preoblikovanja je zajel več kot 832 tisoč upravičencev. Od teh so nekateri lahko izbirali med denarnim izplačilom ali delnicami, drugim pa so pripadle delnice. Skupaj ima tako Vzajemna danes 444.753 delničarjev, je povedala članica uprave Alja Markovič Čas. Vzajemna je delnice izdala 1. oktobra, časa za njihov prevzem pa imajo upravičenci še dve leti.