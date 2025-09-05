Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Petek,
5. 9. 2025,
11.21

Petek, 5. 9. 2025, 11.21

Oktobra bi lahko na račun prejeli nakazilo Vzajemne

Vstop Vzajemne na borzo je še vedno predviden na začetku prihodnjega leta.

Vstop Vzajemne na borzo je še vedno predviden na začetku prihodnjega leta.

Foto: STA

Vzajemna bo oktobra začela postopoma izplačevati delež tistim upravičencem, katerih delež ne presega 120 evrov. To se bo zgodilo šest mesecev po tem, ko je agencija za zavarovalni nadzor sprejela sklep, s katerim je odločila o višini osnovnega kapitala in o številu delnic, namenjenih upravičencem do deleža v osnovnem kapitalu.

Delež bodo izplačali tistim upravičencem, ki so že posredovali številko transakcijskega računa za nakazilo. Takšnih upravičencev, katerih delež ne presega 120 evrov, je po pojasnilih Vzajemne 245 tisoč, le približno desetina pa se jih je odločila, da namesto izplačila prejmejo delnice, poroča Delo.

Ti se bodo pridružili upravičencem, katerih delež v družbi presega 120 evrov in se za izlačilo deleža v denarju niso mogli odločiti. Ti bodo zato prejeli delnice, po ocenah družbe naj bi tako ta imela več kot 400 tisoč delničarjev.

Vzajemna na borzi prihodnje leto

Delničarji se bodo za morebitno prodajo deleža lahko odločili, ko bo ta uvrščena na borzo. V Vzajemni pričakujejo, da bodo do konca leta končali postopek nakazil, nato pa je pred družbo proces preoblikovanja v delniško družbo. Ta se je začel z ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uzakonitvijo obveznega zdravstvenega prispevka.

Vstop Vzajemne na borzo je še vedno predviden na začetku prihodnjega leta. S prenosom delnic Vzajemne s KDD na trgovalne račune pa ni treba hiteti, saj zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne določa, da ima posameznik za to dve leti časa po uvrstitvi delnic v trgovanje na organiziranem trgu, poroča Delo.

