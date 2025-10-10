Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 10. 2025,
16.52

1 ura, 11 minut

Kaj se dogaja? Več kot dva tisoč dijakov ostalo brez nakazila Zoisove štipendije.

zaskrbljenost, denar, pomanjkanje | "Storili bomo vse, da bodo štipendije čim prej nakazane," so navedli na ministrstvu. | Foto Shutterstock

"Storili bomo vse, da bodo štipendije čim prej nakazane," so navedli na ministrstvu.

Foto: Shutterstock

Več kot dva tisoč dijakov, prejemnikov Zoisovih štipendij, danes ni prejelo nakazila štipendije, ker je pri obdelavi izplačil za september prišlo do napake pri vnosu parametrov, so sporočili z ministrstva za delo. Ob tem so zagotovili, da bodo storili vse, da bodo štipendije čim prej nakazane, nov datum izplačila je predvidoma 17. oktober.

Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je brez nakazil ostalo 2.098 dijakov, upravičenih do Zoisove štipendije.

"Storili bomo vse, da bodo štipendije čim prej nakazane," so navedli v današnjem sporočilu in dodali, da se vsem prizadetim iskreno opravičujejo.

Kot izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani ministrstva, je v preteklem letu Zoisovo štipendijo prejemalo 2.937 dijakov.

