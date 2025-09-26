Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
26. 9. 2025,
17.10

BMW v odpoklic več sto tisoč avtomobilov

BMW, logo | Skupno število zna biti še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države, navaja DPA. | Foto Guliverimage

Skupno število zna biti še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države, navaja DPA.

Foto: Guliverimage

Nemški proizvajalec avtomobilov BMW je po celem svetu odpoklical več sto tisoč avtomobilov zaradi težave na zaganjalniku, ki bi v najslabšem možnem scenariju lahko vodila do požara, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prizadeti naj bi bili različni modeli, proizvedeni med septembrom 2015 in septembrom 2021.

Pri BMW niso razkrili točne številke, na koliko vozil se odpoklic nanaša. Kot so razkrili, je v Nemčiji prizadetih 136.500 vozil, dodatnih 195 tisoč pa v ZDA.

Skupno število vozil zna biti še bistveno višje

Skupno število zna biti še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države, navaja DPA.

Po navedbah BMW lahko voda v prizadetih vozilih na nekaterih mestih prodre v zaganjalnik in povzroči korozijo. Posledično motorja morda ni več mogoče zagnati.

Zgodita se lahko tudi kratek stik in pregrevanje zaganjalnika. Po najslabšem možnem scenariju se lahko zgodi požar, so pojasnili v podjetju.

Nezgoda se lahko zgodi tudi, ko je avtomobil parkiran

Pri BMW so ob tem izpostavili, da se to lahko zgodi tudi, ko je avtomobil parkiran. Ameriški zvezni organ za varnost v cestnem prometu zato lastnikom prizadetih vozil svetuje, naj jih parkirajo zunaj in stran od objektov, dokler popravilo ni končano.

Pri bavarskem proizvajalcu avtomobilov niso razkrili stroškov odpoklica, še navaja DPA.

