Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
23. 9. 2025,
19.39

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
kasko zavarovanje popravilo Zavarovalnica promet promet

Torek, 23. 9. 2025, 19.39

1 ura, 7 minut

Društvo avtostroke opozorilo na sporne pogoje kasko zavarovanj

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
gneča promet Ljublajna zastoj | Foto STA

Foto: STA

Slovensko društvo avtostroke je agencijama za varstvo konkurence in za zavarovalni nadzor prijavila Zavarovalnico Triglav in Zavarovalnico Generali zaradi določb v njunih splošnih pogojih kasko zavarovanj. Ker te po njihovem prepričanju omejujejo pravico zavarovanca do svobodne izbire servisa in polnega izplačila škode, pričakujejo ukrepanje.

V splošnih pogojih zavarovalnic Triglav in Generali so po navedbah društva sporni členi, ki določajo, da mora zavarovanec upoštevati servis, ki ga določi zavarovalnica, da zavarovanje krije le tisti del stroškov popravila, ki ustreza stroškom pri pogodbenem servisu zavarovalnice, ter da je obvezen priporočeni servis in da je kritje škode do cene popravila pri tem servisu omejeno.

"Te klavzule določajo, da mora zavarovanec vozilo popraviti na servisu, ki ga priporoči zavarovalnica. Če tega ne stori, zavarovalnica povrne le toliko, kolikor bi popravilo stalo na priporočenem servisu. Če torej zavarovanec pošlje vozilo k dražjemu ali drugemu nepooblaščenemu servisu, mora razliko v ceni popravila plačati sam," so danes sporočili iz društva.

Nesorazmerna in netransparentna praksa

Takšne določbe po njihovem prepričanju prisilijo zavarovance v uporabo pogodbenih servisov, pri čemer zavarovanci pogosto o tem ob sklepanju police niso ustrezno obveščeni. "Menimo, da gre za nesorazmerno in netransparentno poslovno prakso, ki je lahko v nasprotju s pravicami potrošnikov in z zakonodajo o kasko zavarovanju," so navedli.

kasko zavarovanje popravilo Zavarovalnica promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.