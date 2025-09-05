Dončić je bil prevelik za Dallas: rojak Vujačić izstrelil, zakaj Luka sodi le k Lakersom

Selitev Luke Dončića iz vrst Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers je februarja sprožila pravo eksplozijo odzivov. Zdaj je spregovoril tudi nekdanji član šampionske zasedbe LA Lakers in rojak Saša Vujačić, ki je prepričan: Dončić je moral oditi. Za ESPN LA je razkril, zakaj je Luka "popoln za Lakerse", zakaj je bil prevelik za Dallas in zakaj ima tisto redko zmagovalno miselnost, ki jo v ligi premore le peščica igralcev.

Saša Vujačić je prepričan, da je selitev Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles logičen korak za igralca njegovega kova: "Stoodstotno sem v to prepričan. Lukova kakovost je bila prevelika za Dallas. Luka je popoln košarkar, ki ga potrebujemo v LA in nam lahko prinese naslov prvaka," je povedal Vujačić za ESPN LA. Po njegovih besedah Dončić ni zgolj izjemen igralec, temveč nekdo, ki ima vse lastnosti vodje šampionske ekipe.

Dončićev nasmeh in pogled ubijalca

V Dončiću vidi eno posebnost, ki jo je videti na vsakem koraku. Nasmeh, a se za njim skriva odločnost, izpostavlja Vujačić: "Že dolgo nazaj, ko sem ga gledal igrati, sem opazil tisto iskrico v njegovih očeh. Igra z nasmehom, a te hoče 'ubiti'."

Vujačić je prepričan, da je Dončić pravi obraz za LA Lakers, da jih pripelje do šampionske slave. Foto: Reuters

V tem duhu je izpostavil še posebno miselnost, ki jo vselej gojijo v garderobi Lakersov in ki jo ima Dončić v sebi: "V garderobi je sveta fraza: ko zavohaš kri, napadeš. Luka je eden redkih v ligi, ki ima tak značaj in miselnost, da lahko naredi korak naprej," je dodal.

Vujačićeva šampionska perspektiva

Saša Vujačić Foto: Guliverimage Vujačić je bil del šampionskih Lakersov, ki so pod vodstvom Phila Jacksona in s Kobejem Bryantom osvojili naslova v letih 2009 in 2010. Leta 2010 je v šesti tekmi finala prišel s klopi in dosegel devet točk, od tega dve trojki. Na odločilni sedmi tekmi je 11 sekund pred koncem, pri vodstvu Lakersov za dve točki, zadel oba prosta meta in tako dokončno potrdil zmago nad večnimi rivali Boston Celtics.

Kot nekdo, ki je doživel pritisk naslova prvaka iz prve roke, dobro razume, kakšno breme nosijo igralci te franšize. In ravno zato ga navdušuje, kako suvereno se Dončić že od prvega dne spopada s tem okoljem. "Mislim, da bo zabavno leto, in vesel sem, da je z nami," je sklenil.